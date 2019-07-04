3歲娃火車式搭肩進所 Cosplay波麗士直呼：頭盔好重！

2019-07-04 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市警局第五分局東山所來了一群個頭嬌小、模樣可愛的3、4歲萌娃，在幼稚園老師帶領下，萌娃們手搭在前面同學肩膀，以「火車行走」方式進入派出所，並興奮穿起防彈背心、防彈頭盔Cosplay(角色扮演)波麗士大人，剛戴上頭盔的小男孩童心大喊，「好重喔！」可愛模樣，逗笑全場。

台中市一家幼兒園上周舉辦戶外教學，老師帶領著近80名年約3、4歲的萌娃參訪第五警分局東山派出所。東山所表示，小朋友在值班台外整隊，隨後有秩序地將手搭在前一位同學的肩膀，彷彿「火車」般走進派出所內，讓值班的員警忍不住笑出口說，「也太可愛了吧！」。

小朋友對桌面上呈列的防彈背心、防彈頭盔、防彈盾牌、指揮棒與反光背心等配件相當感興趣，員警闕冠宇及賴俊翰輪流擔任小老師，詳實解說各項警用裝備的使用功能，並宣導交通、婦幼安全等相關法規。

終於等到最後重頭戲的Cosplay(角色扮演)波麗士大人，小朋友興奮表情全寫在臉上，員警逐一替小朋友穿戴防彈背心，一名頭戴防彈頭盔的小男童忍不住直呼，「好重喔！」，但堅持拍完照才要將防彈頭盔拿下，天真反應，讓現場員警與老師哄堂大笑。