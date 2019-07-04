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3歲娃火車式搭肩進所 Cosplay波麗士直呼：頭盔好重！

2019-07-04 08:39聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警局第五分局東山所來了一群個頭嬌小、模樣可愛的3、4歲萌娃，在幼稚園老師帶領下，萌娃們手搭在前面同學肩膀，以「火車行走」方式進入派出所，並興奮穿起防彈背心、防彈頭盔Cosplay(角色扮演)波麗士大人，剛戴上頭盔的小男孩童心大喊，「好重喔！」可愛模樣，逗笑全場。

台中市一家幼兒園上周舉辦戶外教學，老師帶領著近80名年約3、4歲的萌娃參訪第五警分局東山派出所。東山所表示，小朋友在值班台外整隊，隨後有秩序地將手搭在前一位同學的肩膀，彷彿「火車」般走進派出所內，讓值班的員警忍不住笑出口說，「也太可愛了吧！」。

小朋友對桌面上呈列的防彈背心、防彈頭盔、防彈盾牌、指揮棒與反光背心等配件相當感興趣，員警闕冠宇及賴俊翰輪流擔任小老師，詳實解說各項警用裝備的使用功能，並宣導交通、婦幼安全等相關法規。

終於等到最後重頭戲的Cosplay(角色扮演)波麗士大人，小朋友興奮表情全寫在臉上，員警逐一替小朋友穿戴防彈背心，一名頭戴防彈頭盔的小男童忍不住直呼，「好重喔！」，但堅持拍完照才要將防彈頭盔拿下，天真反應，讓現場員警與老師哄堂大笑。

結束參訪前，小朋友還送上手做卡片，上頭以注音符號寫著「給警察伯伯：您辛苦了，謝謝您幫我們抓壞人，指揮交通」，文未更寫上「小朋友愛你」字樣，讓讀卡片的員警嘴角不自覺上揚。

小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備，開心拍照。圖／台中市警察...
小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備，開心拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友在東山所內開心比pose拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
小朋友在東山所內開心比pose拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
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萌娃們手搭在前一位同學的肩上，彷彿「火車」進入值班台內，讓員警直呼，「也太可愛了...
萌娃們手搭在前一位同學的肩上，彷彿「火車」進入值班台內，讓員警直呼，「也太可愛了吧！」圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友送上手做卡片，上頭以注音符號寫著「給警察伯伯：您辛苦了，謝謝您幫我們抓壞人...
小朋友送上手做卡片，上頭以注音符號寫著「給警察伯伯：您辛苦了，謝謝您幫我們抓壞人，指揮交通」，文未更寫上「小朋友愛你」字樣，讓讀卡片的員警嘴角不自覺上揚。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備。圖／台中市警察局第五分局...
小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備，開心拍照。圖／台中市警察...
小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備，開心拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友在東山所外開心比pose拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
小朋友在東山所外開心比pose拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友手繪卡片，相當可愛。圖／台中市警察局第五分局提供
小朋友手繪卡片，相當可愛。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備，開心拍照。圖／台中市警察...
小朋友排隊體驗Cosplay(角色扮演)波麗士大人裝備，開心拍照。圖／台中市警察局第五分局提供
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小朋友開心與員警合影留念。圖／台中市警察局第五分局提供
小朋友開心與員警合影留念。圖／台中市警察局第五分局提供
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