彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮某家彩券行日前遭竊走一整疊共21張的200元刮刮樂彩券，經店家調閱監視畫面確認被一名灰色鴨舌帽的中年男子所為，氣得將影片PO網，地方臉書社團也熱心協請網友指認，緝賊理由卻是「確認中獎率」，引發熱烈迴響。

據瞭解，該名中年男子在上月27日傍晚前往彩券行，先是用100元向店家買1張彩券，老闆娘沒注意櫃台才2秒時間，他就乘機將櫃上21張200元「好運輪盤」刮刮樂放入口袋，之後從容離去，店家直到隔天才知道失竊，相當氣憤。

店家報警時提到，遭竊當天結算帳目發現短少4200元，原以為是自己找錯錢或給錯張數，隔天調監視畫面才知道是被人偷走，而該名男子年約60歲，頭戴灰色鴨舌帽，行竊時還故意將把包包豎放在櫃台，遮蔽從櫃台內向外看的視線。

事發後，店家氣得將影片PO網讓其他彩券行注意，也盼網友幫忙指認竊賊，地方臉書社團「草屯人」周姓管理員熱心將影片轉貼到社團，但緝賊理由超有趣，不僅成功引起網友注意，也引發熱烈迴響。

周姓管理員在版上表示，台彩公司稱，「好運輪盤」刮刮樂彩券中獎率27.86%，「這位拿走彩劵的先生，可以跟我報告一下你的戰績嗎？我想知道台彩公司有沒有騙我」，後續留言因此全歪樓，「想知道+1」的網友一堆，也有人留言譴責。