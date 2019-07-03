親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國家幫養孩到6歲 郭台銘：財源不夠我先墊

不只會發大財 韓國瑜提「六大經濟改造工程」

彩券行刮刮樂遭竊 網友緝賊理由全歪樓

2019-07-03 21:34聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮某家彩券行日前遭竊走一整疊共21張的200元刮刮樂彩券，經店家調閱監視畫面確認被一名灰色鴨舌帽的中年男子所為，氣得將影片PO網，地方臉書社團也熱心協請網友指認，緝賊理由卻是「確認中獎率」，引發熱烈迴響。

據瞭解，該名中年男子在上月27日傍晚前往彩券行，先是用100元向店家買1張彩券，老闆娘沒注意櫃台才2秒時間，他就乘機將櫃上21張200元「好運輪盤」刮刮樂放入口袋，之後從容離去，店家直到隔天才知道失竊，相當氣憤。

店家報警時提到，遭竊當天結算帳目發現短少4200元，原以為是自己找錯錢或給錯張數，隔天調監視畫面才知道是被人偷走，而該名男子年約60歲，頭戴灰色鴨舌帽，行竊時還故意將把包包豎放在櫃台，遮蔽從櫃台內向外看的視線。

事發後，店家氣得將影片PO網讓其他彩券行注意，也盼網友幫忙指認竊賊，地方臉書社團「草屯人」周姓管理員熱心將影片轉貼到社團，但緝賊理由超有趣，不僅成功引起網友注意，也引發熱烈迴響。

周姓管理員在版上表示，台彩公司稱，「好運輪盤」刮刮樂彩券中獎率27.86%，「這位拿走彩劵的先生，可以跟我報告一下你的戰績嗎？我想知道台彩公司有沒有騙我」，後續留言因此全歪樓，「想知道+1」的網友一堆，也有人留言譴責。

當地警方則表示，此案件已受理偵辦中，經調查，已鎖定特定對象查緝中。

南投縣草屯鎮發生刮刮樂竊案，遭竊的是「好運輪盤」刮刮樂，而該彩券中獎率27.86...
南投縣草屯鎮發生刮刮樂竊案，遭竊的是「好運輪盤」刮刮樂，而該彩券中獎率27.86%。圖／台灣彩券公司提供
分享
南投縣草屯鎮發生刮刮樂竊案，地方臉書社團熱心協請網友指認，緝賊理由卻是「確認中獎...
南投縣草屯鎮發生刮刮樂竊案，地方臉書社團熱心協請網友指認，緝賊理由卻是「確認中獎率」引發迴響。圖／翻攝自臉書社團「草屯人」
分享
南投縣草屯鎮某家彩券行日前遭竊走21張200元刮刮樂，經調查確認是畫面中頭戴灰色...
南投縣草屯鎮某家彩券行日前遭竊走21張200元刮刮樂，經調查確認是畫面中頭戴灰色鴨舌帽的中年男子所為。圖／讀者提供
分享

彩券行刮刮樂

相關新聞

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

因應熱氣球活動 南迴開放3線道

2019-07-03 18:47

驚！導航器將車導進北港溪 警方雨夜將人車救出

2019-07-03 17:55

去年對3名少女襲臀證據薄弱 今年再摸女攤販被拍個正著

2019-07-03 16:11

小狗突衝出馬路 女騎士閃避不及摔車命危

2019-07-03 16:09

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

運將拾獲日客手機送派出所 警不放棄狂發電郵找到人

2019-07-03 14:16

凌晨暴雨落石擋道 員警冒雨搬開巨石防車輛撞上

2019-07-03 13:28

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

自撞對向車道電桿 男駕駛遭夾困車頭

2019-07-03 12:51

高雄愛河逛過頭停車場鎖門 德國情侶差點回不了家

2019-07-03 12:30

三峽一夜大雨 巨石砸貨車連車斗都變形

2019-07-03 12:17

鎮長有急事要借10萬？ 農會機警停匯阻詐騙

2019-07-03 12:17

影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離

2019-07-03 12:17

7個月大男嬰遭狗咬 小臉撕裂傷急送醫

2019-07-03 12:17

獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06

搭郵輪出遊 老翁吃飯噎死

2019-07-03 00:46

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27

木造鐵皮屋 遇火如「悶燒鍋」

2019-07-02 23:47

酒駕新制首日！彰化開罰23件 最高二人罰18萬

2019-07-02 20:26

影／熱心目擊者原來是搶匪 變裝誤導瞞不過警方鷹眼

2019-07-02 18:53

花蓮驚傳棄嬰 產婦用紙袋裝著男嬰棄置草叢

2019-07-02 18:47

嘉市火警2女童身亡 黃敏惠指示團隊協助受災戶

2019-07-02 18:38

萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人

2019-07-02 18:37

影／小六生當正義哥 見同學被打手心手機錄影投訴

2019-07-02 18:25

華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保

2019-07-02 18:13

小偷躡手躡腳闖進屋全都錄 影片最後讓人嚇一跳

2019-07-02 18:02

配合新制強力防制酒駕 新北警取締44件違規

2019-07-02 17:36

影／八旬阿嬤頂高溫走到腿軟 警用人臉辨識助返家

2019-07-02 16:25

影／遇到酒駕路檢 駕駛心虛飆車開溜吃18萬罰單

2019-07-02 16:13

貓咪不見女急報案 新店暖警助迅速尋回

2019-07-02 15:55

喝超多！男返家竟醉倒路邊 獲熱心警察救命

2019-07-02 15:42

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 10:06

受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

2019-06-27 10:04
看更多

熱門文章

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27

兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血

2019-07-03 18:05

通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪

2019-07-03 14:42

女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴

2019-07-03 09:20

妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片

2019-07-03 07:50

獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐

2019-07-03 09:06

鬼父7度硬上女兒…妻驚見父女亂倫勸投案 法院判5年10月

2019-07-03 08:09

拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單

2019-07-03 18:19

學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺

2019-07-03 17:01

台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當

2019-07-03 10:00

「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚

2019-07-03 13:10

酒駕新法第二日 台中市查獲件數少24％

2019-07-03 10:02

廣告小妹嗆館長怎麼對老婆 被回噴「老婆比妳好過百倍」

2019-07-03 11:40

影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離

2019-07-03 12:17

私下複製停車磁卡給友人 貪方便讓他付出5萬元代價

2019-07-03 12:30

東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定

2019-07-03 17:42

中市580位鮮小鴿報到 資深警提醒：別心急、多觀察

2019-07-03 12:02

特戰士官長朝酒醉女下士襲胸 還嗆「 摸一下會死喔」

2019-07-03 11:27

高雄爆集團吸金近百億 投資無回遭檢調搜索

2019-07-03 20:07

幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准

2019-07-03 18:34

【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條

2019-07-02 22:57

獨／美腿控侵入校園 公用電腦看A圖還「上下套弄」

2019-07-03 20:04

凌晨暴雨落石擋道 員警冒雨搬開巨石防車輛撞上

2019-07-03 13:28

假車禍逼女大生上床偷拍 變態男慣犯減輕判刑

2019-07-03 14:29

疑天雨視線差 台南下營車禍1死3傷

2019-07-03 20:07

關不怕！懷疑女友另結新歡 他相隔16年二度潑硫酸毀容

2019-07-03 11:27

曲棍球案被彈劾 檢察官陳隆翔聲請公開審理

2019-07-03 14:05

開心準備床戰3P 竹科工程師險遭仙人跳

2019-07-03 20:31

小狗突衝出馬路 女騎士閃避不及摔車命危

2019-07-03 16:09

她罵不要臉、她嗆得報應 兩女住同社區互告

2019-07-03 09:52

男童跌傷 「一灘水」打贏官司

2019-07-03 00:45

去年對3名少女襲臀證據薄弱 今年再摸女攤販被拍個正著

2019-07-03 16:11

男友留宿她租屋 室友不爽要求日付100還嗆「來告啊」

2019-07-03 13:41

大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人

2019-07-03 09:53

颱風橫掃全台 北市府技工值班卻在辦公室強吻女同事

2019-07-03 19:56

偷拍狼針孔藏馬桶吸把 4年百人受害依妨害祕密罪起訴

2019-07-03 11:13

酒駕新制上路 白牌車生意翻倍

2019-07-03 00:49

女警追違規車遭撞飛截肢 駕駛辯：沒聽到鳴笛 　

2019-07-03 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top