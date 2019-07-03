調查局新北處遭爆料濫用油卡 調局：爆料與事實有出入

2019-07-03 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



爆料公社今天PO文指出，調查局新北市調查處板橋站一名黃姓女調查官，私自將白色公務機車借給周姓丈夫上下班使用，卻用公務用機車加油，甚至連維修一起報公帳核銷，涉及詐領公帑等罪以及違反公務汽機車使用規定，板橋站主任、副主任與督察明知不法卻放水不查，有包庇下屬嫌疑。

調查局回應指出，此案督察處5月就接獲檢舉開始調查，目前還在調查中，爆料公社有諸多內容與事實不符，調查局會秉公處理，決不會包庇護短，更不可能掩飾犯行。