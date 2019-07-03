北市消防營開跑 防災知識從小扎根

相關新聞
因應熱氣球活動 南迴開放3線道2019-07-03 18:47
驚！導航器將車導進北港溪 警方雨夜將人車救出2019-07-03 17:55
去年對3名少女襲臀證據薄弱 今年再摸女攤販被拍個正著2019-07-03 16:11
小狗突衝出馬路 女騎士閃避不及摔車命危2019-07-03 16:09
兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」2019-07-03 15:04
運將拾獲日客手機送派出所 警不放棄狂發電郵找到人2019-07-03 14:16
凌晨暴雨落石擋道 員警冒雨搬開巨石防車輛撞上2019-07-03 13:28
「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚2019-07-03 13:10
自撞對向車道電桿 男駕駛遭夾困車頭2019-07-03 12:51
高雄愛河逛過頭停車場鎖門 德國情侶差點回不了家2019-07-03 12:30
三峽一夜大雨 巨石砸貨車連車斗都變形2019-07-03 12:17
鎮長有急事要借10萬？ 農會機警停匯阻詐騙2019-07-03 12:17
影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離2019-07-03 12:17
7個月大男嬰遭狗咬 小臉撕裂傷急送醫2019-07-03 12:17
獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐2019-07-03 09:06
搭郵輪出遊 老翁吃飯噎死2019-07-03 00:46
轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡2019-07-03 00:27
木造鐵皮屋 遇火如「悶燒鍋」2019-07-02 23:47
酒駕新制首日！彰化開罰23件 最高二人罰18萬2019-07-02 20:26
影／熱心目擊者原來是搶匪 變裝誤導瞞不過警方鷹眼2019-07-02 18:53
花蓮驚傳棄嬰 產婦用紙袋裝著男嬰棄置草叢2019-07-02 18:47
嘉市火警2女童身亡 黃敏惠指示團隊協助受災戶2019-07-02 18:38
萌柴犬走失離家3公里 正妹女警po網順利聯絡上家人2019-07-02 18:37
影／小六生當正義哥 見同學被打手心手機錄影投訴2019-07-02 18:25
華航副機師失戀發酒瘋 隨機毆打騎士以5萬元交保2019-07-02 18:13
小偷躡手躡腳闖進屋全都錄 影片最後讓人嚇一跳2019-07-02 18:02
配合新制強力防制酒駕 新北警取締44件違規2019-07-02 17:36
影／八旬阿嬤頂高溫走到腿軟 警用人臉辨識助返家2019-07-02 16:25
影／遇到酒駕路檢 駕駛心虛飆車開溜吃18萬罰單2019-07-02 16:13
貓咪不見女急報案 新店暖警助迅速尋回2019-07-02 15:55
喝超多！男返家竟醉倒路邊 獲熱心警察救命2019-07-02 15:42
封閉式路檢甕中抓鱉 友人酒駕他連坐傻眼：我也有事？2019-07-02 15:27
惡男涉強制猥褻 因這特徵讓女業務員逮出犯嫌2019-07-02 15:15
兩隻幼貓掉木牆內 義勇軍即刻救援「破牆救貓」2019-07-02 14:39
台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會2019-06-27 10:06
受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中2019-06-27 10:04
熱門文章
轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡2019-07-03 00:27
兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」2019-07-03 15:04
退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」2019-07-02 22:35
女高官陪檢查攝護腺…令妻室不安 人夫提離婚敗訴2019-07-03 09:20
妻手機壞掉借夫舊機用 他忘記裡面有嘿咻影片2019-07-03 07:50
通霄鎮長中巴載喪家被控賄選 苗栗地院判無罪2019-07-03 14:42
獨／壓力大、功獎少 波麗士不想當偵查佐2019-07-03 09:06
獨／中市警局傳「擦槍走火」 這次是警專剛畢業的新血2019-07-03 18:05
鬼父7度硬上女兒…妻驚見父女亂倫勸投案 法院判5年10月2019-07-03 08:09
台灣專門出刁民？襲警只是小兒科 基層嘆：比聖人還難當2019-07-03 10:00
學校廁所死人！多人看到都以為是流浪漢睡覺2019-07-03 17:01
酒駕新法第二日 台中市查獲件數少24％2019-07-03 10:02
「我沒錢葬兒子」檢察官心酸 善願協會助送終貧母落淚2019-07-03 13:10
廣告小妹嗆館長怎麼對老婆 被回噴「老婆比妳好過百倍」2019-07-03 11:40
拒酒測被罰18萬！新制上路他鎮定收下罰單2019-07-03 18:19
影／高雄永安工業區竄火煙 科技公司182名員工驚恐撤離2019-07-03 12:17
私下複製停車磁卡給友人 貪方便讓他付出5萬元代價2019-07-03 12:30
髮型設計師與女顧客畸戀 還嗆女方丈夫判賠2019-07-02 20:26
特戰士官長朝酒醉女下士襲胸 還嗆「 摸一下會死喔」2019-07-03 11:27
中市580位鮮小鴿報到 資深警提醒：別心急、多觀察2019-07-03 12:02
東森內線交易案纏訟12年 王令麟獲判無罪確定2019-07-03 17:42
【即時短評】上級專案接著來 部長再上緊查賄發條2019-07-02 22:57
凌晨暴雨落石擋道 員警冒雨搬開巨石防車輛撞上2019-07-03 13:28
假車禍逼女大生上床偷拍 變態男慣犯減輕判刑2019-07-03 14:29
關不怕！懷疑女友另結新歡 他相隔16年二度潑硫酸毀容2019-07-03 11:27
曲棍球案被彈劾 檢察官陳隆翔聲請公開審理2019-07-03 14:05
幹部涉貪！鴻海興訟討3年千萬薪資 法院判准2019-07-03 18:34
她罵不要臉、她嗆得報應 兩女住同社區互告2019-07-03 09:52
男友留宿她租屋 室友不爽要求日付100還嗆「來告啊」2019-07-03 13:41
小狗突衝出馬路 女騎士閃避不及摔車命危2019-07-03 16:09
男童跌傷 「一灘水」打贏官司2019-07-03 00:45
去年對3名少女襲臀證據薄弱 今年再摸女攤販被拍個正著2019-07-03 16:11
大甲火車站前爆發口角 男不滿持鐵片砍傷人2019-07-03 09:53
偷拍狼針孔藏馬桶吸把 4年百人受害依妨害祕密罪起訴2019-07-03 11:13
酒駕新制首日！彰化開罰23件 最高二人罰18萬2019-07-02 20:26
女警追違規車遭撞飛截肢 駕駛辯：沒聽到鳴笛2019-07-03 14:29
搭郵輪出遊 老翁吃飯噎死2019-07-03 00:46
酒駕新制上路 白牌車生意翻倍2019-07-03 00:49
高雄愛河逛過頭停車場鎖門 德國情侶差點回不了家2019-07-03 12:30
三峽一夜大雨 巨石砸貨車連車斗都變形2019-07-03 12:17
留言