北市消防營開跑 防災知識從小扎根

2019-07-03 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市消防局在防災科學教育館舉辦消防營，今天活動開幕，讓孩童體驗射水滅火、地震保命及急救操作，透過遊戲培養「消防小尖兵」，希望防災知識從小扎根。

消防營安排孩童射水滅火，練習趴下、掩護、穩住的地震保命步驟，操作心肺復甦術（CPR）及傻瓜電擊器（AED），並進行煙霧體驗，模擬在伸手不見五指的火場，學習正確逃生。