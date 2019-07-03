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蔡清祥：防逃電子天網 悟空戴上緊箍咒

2019-07-03 18:32中央社 台北3日電

法務部長蔡清祥。聯合報系記者王聖藜/攝影
法務部長蔡清祥。聯合報系記者王聖藜/攝影
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健全防逃機制，立法院今天三讀通過刑事訴訟法部分條文修正案，法務部長蔡清祥形容「開啟防逃電子天網，悟空戴上緊箍咒，逃不了」；司法院表示，偵查、審判、執行三階段新里程碑。

台灣社會過去發生多起判刑定讞的貪污犯或經濟犯棄保潛逃案例，引來民眾譁然及憤怒；這次修法，主要是在健全防逃機制、增加羈押替代措施，避免再有犯嫌或判決定讞的被告棄保潛逃，傷害司法公信力。

蔡清祥今天在媒體茶敘時表示，在被告停止羈押給予交保的時候給予替代的處分措施，包括科技設備監控的電子腳鐐或是繳交護照等方式，猶如「開啟防逃電子天網，悟空戴上緊箍咒，逃不了」。

法務部檢察司長王俊力指出，目前依性侵害防治法而戴上電子腳鐐者，共計110人，後續會增加電子腳鐐相關監控設備，1組（人）電子腳鐐設備約新台幣12萬元。

因三讀條文指出，被告經法院諭知死刑、無期徒刑或2年以上有期徒刑定讞，檢察官認為有逃亡之虞，得逕行拘提；法務部官員指出，以往案件定讞到檢察官發監執行，有空窗期，使得要犯趁機落跑，這次修法後，已補足法源依據，使檢察官可逕行拘提。

司法院發布新聞稿指出，修法後，建立完整的防逃機制，被告潛逃規避訴追、審判、執行，以確保國家刑罰權的有效行使，並兼顧比例原則及人權保障，樹立嶄新的偵查、審判、執行三階段防逃機制的新里程碑。

檢察官司法院蔡清祥

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