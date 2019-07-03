驚！導航器將車導進北港溪 警方雨夜將人車救出

2019-07-03 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「哇咧！這是啥咪導航器，竟把車子導進北港溪！」一名洪姓男子，今天凌晨開車沿著雲林縣北港溪防汛道路要趕回嘉義，因雨路暗依著導航器指示駕駛，沒想到路愈開愈小又下著雨，完全迷失方向，不慎整輛車滑進溪流附近的農田，北港分局獲報漏夜趕往將受困的洪男救出，他才知道自己差點駛進北港溪，直搖頭「導航有時會害死人」。

北辰派所警員施宗仁、吳孟豪今天凌晨3點巡邏時，獲報北港溪後溝段有車輛卡在農田，進退不得，因下雨四處黑暗，北港溪河床又寬廣，防汛越堤道路多，加上受困人路不熟，無法說出受困的正確位置，兩名員警費了大把功夫，才找到受困者。

洪姓男子連人帶車衝進農田，因地面泥濘，車輪陷於土中，深更半夜救援難上加難，兩名員警只好吵醒熟識的拖吊車業者前來協助，讓趕路的男子順利脫困返家，他感激萬分。

這名住嘉義的洪姓男子說，他到北港訪友，因有事半夜要趕回家，想抄近路走防汛道路，因天暗下雨，看不清路，設定衛星導航，結果被導航到堤防外的北港溪河床區內的產業道路，當時已凌晨3點多，放眼四方沒任何路燈，暗得伸手不見五指，加上路線不熟，不只迷了路，因農路彎曲，車子還滑進農田，動彈不得，只好報警求救。

獲救的洪姓男子，才知道自己困在離溪流不遠處，萬沒想到一向依賴的導航器，竟將他導進北港溪河床區，受困在又黑又暗的險地，一個連地點都說不清的荒郊野地，所幸警員用心，不放棄搜尋，才讓他得救。