騙裸照影片恐嚇取財得手10多萬 男判刑2年

2019-07-03 16:04 中央社 彰化3日電



陳男透過網路假扮女生認識多名男子騙裸照。示意圖／ingimage 分享 facebook

陳男透過網路假扮女生認識多名男子，先騙取對方裸照影片後，再自稱是女子的堂哥勒索金錢，先後詐得新台幣10多萬元，多名被騙男子不滿提告，陳男遭判有期徒刑2年、緩刑5年。

台灣彰化地方法院今天公布刑事判決書指出，從民國107年10月開始，陳男假扮名為「婷薇」的女子，透過網路通訊軟體，加施男成為好友並聊天，謊稱自己想跟施男發生一夜情，取得施男裸照和影片後，陳男又以婷薇堂哥的身分和施男聯絡，要脅對方給付金錢，不然就把裸照和影片散布出去，施男付給陳男4萬多元。

陳男以相同的手法，也將1名吳男加入好友，取得裸照和影片後，恐嚇要散布裸照和影片，吳男付了11萬多元給陳男。

另在民國106年11月，陳男透過網路通訊軟體認識另一名男子，2人相約在汽車旅館碰面，先喝酒後等到男子酒醉昏迷後發生性關係並拍下影片，陳男後來跟男子借款新台幣2萬5000元，男子多次要求陳男還錢，陳男不僅不還錢，還傳訊息恐嚇要將影片傳給男子的女友，索討金錢，男子因此提告。

地院法官認為，被告取得多人的裸照後恐嚇取財，造成告訴人內心承受莫大恐懼，所生損害非輕，不過考量到被告已和多名原告完成調解，賠償對方的損失，因此依恐嚇取財等罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，全案仍可上訴。