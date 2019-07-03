兩岸開打！大陸拳王隔海下戰帖 館長宣布「來打一場」

2019-07-03 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



館長陳之漢。 翻攝自館長臉書／飆捍 分享 facebook

「館長」陳之漢近期向大陸嗆聲「有種現在打過來」。中國大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒隔海向館長下戰帖，「只要一回合，3分鐘內你沒被擊倒，你（館長）就贏了」。

館長上午先開出1千萬價碼才願意出場接受挑戰，下午隨後又發文接受挑戰。館長在臉書宣布，「想一想也好久沒有打比賽了，不然就一次吧！打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收」。

館長貼文不到1小時已超過1萬個讚，上千則留言，網友都期待這場兩岸大戰。館長也說，就一次，反正人生輸贏不是很重要是過程。