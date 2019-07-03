北市1男嬰被家犬咬傷 送醫後無大礙

2019-07-03 13:06 中央社 台北3日電



台北市中正區一名7個月大男嬰今天被家中寵物犬咬傷臉部，北市警消獲報後，立即派員到場協助家長將男嬰送醫治療，幸無大礙。

北市警消上午10時47分獲報，指中正區一處民宅有名年約7個月大男嬰臉部有撕裂傷、意識清楚，立即派員到場協助。

據初步了解，男嬰是被家中飼養的寵物犬不慎咬傷，造成臉部有撕裂傷，經送醫治療後無大礙。