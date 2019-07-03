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台南早上刮怪風 鐵皮屋頂吹落地

2019-07-03 12:51聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南昨夜起風雨不斷，今天早上仁德區二行里驚傳鐵皮屋頂遭吹翻，引起居民恐慌，所幸無人受傷。附近居民懷疑，應該是龍捲風經過，才會造成如此嚴重的災害。

里長吳忠慶指出，今早9點前後，里民發現自家屋頂被強風吹落地，水塔也遭殃，共計有兩戶民宅屋頂掀飛，相鄰的另一戶受損則輕微些。

吳表示，因現場電線設備毀損關係，所以附近區域停電中，而周邊的大型招牌也被吹毀，所幸當時沒有居民通過，否則招牌從20公尺以上的高度掉落，若砸到人後果不堪設想。

目前道路暫時封閉，吳忠慶與市議員郭鴻儀已調派機具到現場清理，待清理完畢後才會通行。停電區域也於12點13分恢復供電。

台南仁德區的民宅屋頂遭吹翻，民眾猜測是龍捲風造成。記者陳俞安/翻攝
台南仁德區的民宅屋頂遭吹翻，民眾猜測是龍捲風造成。記者陳俞安/翻攝
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停電龍捲風

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