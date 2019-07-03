鎮長有急事要借10萬？ 農會機警停匯阻詐騙

2019-07-03 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮何姓老翁日前在家中接獲詐騙電話，對方自稱大林鎮長簡志偉在電話中表示，急需用錢要商借10萬元，何姓老翁不疑有他，前往大林鎮農會準備匯款，農會行員直覺有異，假意匯款後請對方再確認、並向警方報案，何用LINE連繫簡志偉才發現被詐騙，簡志偉直言詐騙集團採預謀詐騙，他絕不會跟鎮民借錢、請勿受騙。

「我是大林鎮長，有急事要借10萬」，何姓老翁日前接到一通電話，因對方如上表明身分和來意，他沒多想，直到嘉義縣大林鎮農會，表示要匯款10萬元給大林鎮長簡志偉，農會信用部人員詢問用途，老翁說，「鎮長打電話來說有急用」，信用部行員直覺有異，認為老翁碰到詐騙集團冒名大林鎮長，將計就計先向老翁說「錢匯去了」，請對方直接詢問鎮長簡志偉確認，並向警方報案。

簡志偉表示，當時接獲何姓老翁船LINE「到農會會10萬頃確認」，立即回電查詢，才發覺有人有人冒用他的名義詐騙，很感謝農會人員能機警阻擋成功，民雄分局大林分駐所警員積極處置，也籲請民眾注意詐騙集團的行騙手法。