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轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27聯合報 記者林昭彰／新北報導

轎車高速撞上拖吊車平板架，車頂像被刀片削斷，整個掀開掉落路面。 記者林昭彰／翻攝
轎車高速撞上拖吊車平板架，車頂像被刀片削斷，整個掀開掉落路面。 記者林昭彰／翻攝
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廿五歲黃姓男子前天深夜駕駛轎車經過中山高速公路五股路段時，高速撞上正在中間車道上處理故障車的拖吊車平板架，轎車車頂瞬間像被刀片削斷掀開，黃頭部重創，送醫不治。

根據「高速公路及快速公路交通管制規則」，故障車無法滑離車道待援期間及拖吊車輛於執行拖吊任務時，均需顯示危險警告燈，並在故障車後方一百公尺以上處設置故障標誌警示。故障轎車駕駛陳姓男子聲稱破胎停下沒多久就遇上剛好經過的拖吊車，拖吊車駕駛張姓男子聲稱作業期間有顯示危險警告燈、設置故障警示標誌，當時作業完成正在收拾相關工具就發生意外。檢警已進一步釐清兩人有無過失致死刑責。

這起車禍發生在國道一號北向三三點二公里處，該路段共有五線車道，右側二線即將上坡銜接汐五高架，其餘三線屬平面路段。前天深夜十時五十分左右，因陳姓男子駕駛的轎車破胎，停在五線車道的正中央位置等待救援，剛好張姓男子駕駛拖吊車經過，立即停於破胎車前方協助處理。

破胎車被拖救上架後正在收板架，這時黃姓男子駕駛的轎車由後方高速駛近，駕駛曾嘗試朝右側閃避但沒成功，撞到拖吊車板架右後方，車頂瞬間被削斷掀開，隨即失控甩向右邊，橫跨二線車道撞擊外側護欄，再彈回中線車道，又撞上另輛由周姓男子駕駛的轎車。

轎車高速撞上拖吊車平板架，依高度研判，駕駛的位置首當其衝受到撞擊。 記者林昭彰／...
轎車高速撞上拖吊車平板架，依高度研判，駕駛的位置首當其衝受到撞擊。 記者林昭彰／翻攝
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消防局救護人車趕抵現場救出受困的黃姓男子時，黃已無生命跡象，緊急送醫仍回天乏術。整起事故四名駕駛人均未飲酒，其餘三人沒有受傷，詳細肇事原因，包括拖吊車停在中間車道作業，後方是否設置明顯警示標誌，警方都還要再鑑識調查釐清。

國道警方呼籲，車輛行駛於高速公路發生故障但還能行駛，一定要設法滑行至路肩安全處所等待救援，切勿直接停在車道上，開車更要隨時注意前方路況，發現狀況要提早減速應變。

高速公路國道車禍

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