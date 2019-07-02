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花蓮驚傳棄嬰 產婦用紙袋裝著男嬰棄置草叢

2019-07-02 18:47聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市驚傳棄嬰案件，在上月28日，一名剛生完男嬰的36歲女子，下午搭乘電梯步出市區公寓大樓，將裝著男嬰的紙袋丟棄置大樓旁的空地草叢裡，由於電梯裡有一灘血，該女子裙下又有露出臍帶，嚇得大樓住戶趕緊打119報案。救護人員到現場後，評估男嬰呼吸心跳都沒問題，趕緊給予保暖、營養，並協助母子送醫，目前男嬰已由社工介入妥為安置。

花蓮縣消防局表示，上月28日接獲報案，到現場後女性傷患說有急產的情形，卻不知道嬰兒去向，立即擴大搜尋，後來在建築物旁邊草叢發現男嬰，臍帶已斷裂，現場評估男嬰呼吸心跳都沒問題，給予保暖、營養後，將母子倆送往慈濟醫院就診。後來詢問才知道女子在馬桶生小孩，也都沒有產檢紀錄，不清楚男嬰爸爸是誰。

目擊熱心鄰居說，有看到女子從電梯走出來，且電梯裡有一灘血，女子有向外求救，發現女子裙下有臍帶，卻沒看到小孩，先衝上樓找小孩但找不到，突然想到她有提一個牛皮紙袋下來，並把提袋放到草叢裡，趕緊往大樓旁草叢裡找尋。在紙袋裡面發現很多衛生紙，有兩層塑膠袋包著嬰兒並被綁起來，打開塑膠袋後才聽到男嬰哭聲。

鄰居說，當時女子有向自己求救，因此緊急叫救護車，救護車來後先安置女子，大家幫忙找嬰兒，在紙袋裡發現男嬰後，是管理員打開，還好有及時發現，否則男嬰會被悶死。儘管大家都知道該女子懷孕，但不知道預產期，家人並未同住，女子是獨居，平常看起來生活單純。

花蓮縣政府社會處副處長陳加富表示，該個案已有社工介入，並將男嬰妥於安置，目前觀察嬰兒十分健康沒問題。根據現場回報，當天女子精神疑似有恍惚情形，會再去找媽媽訪視，了解詳細情形。

男嬰被裝在紙袋裡，女子棄置在大樓旁的草叢。記者王思慧／翻攝
男嬰被裝在紙袋裡，女子棄置在大樓旁的草叢。記者王思慧／翻攝
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裝著男嬰的紙袋裡有許多衛生紙。記者王思慧／翻攝
裝著男嬰的紙袋裡有許多衛生紙。記者王思慧／翻攝
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電梯嬰兒保暖

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