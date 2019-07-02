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副所長遭爆壓案不蓋章 分局：溝通有落差、不做處分

2019-07-02 18:03聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市中和警分局秀山派出所副所長日前遭爆料疑似刁難員警並壓案件數量，不願讓員警開立涉嫌詐欺案的三聯單，針對此事，中和警分局今日做出回應，表示因該案難以認定涉及詐欺，但民眾堅持開立三聯單，副所長當初才會拒絕，並交由所長處理。

中和警分局指出，該起爆料案件為去年12月28日下午5點左右一名陳姓民眾報案案件。據了解，該名陳民當日報案表示，前一日中午在網路買賣商品後，匯款新台幣1萬多元，但隨後發現網路上有多人遭該賣家帳戶詐騙，因此前往派出所報案詐欺。

爆料員警指出，當受理案件的員警依規定向當時值班的主管副所長報告後，副所長聽完僅表示「涉及匯款，該怎麼處理就怎麼處理」，員警詢問「是否成立詐欺案」，副所長則回覆「我就這樣說，該怎麼處理就怎麼處理」，員警因此將該案朝向詐欺案進行偵訊筆錄。

爆料員警表示，該員製作完筆錄，並依程序向民眾說明告知「若因將對方帳戶列為警示帳號，至他人遭受損害，須負賠償責任」後，將三聯單及筆錄交由副所長時，副所長卻未先過目筆錄與三聯單，就不願在三聯單上蓋上主管章，並向員警表示「等所長幫你蓋阿」。

中和警分局則回應，副所長是在員警開立三聯單並找他欲蓋章時，才發現該案報案時間與報案民眾約定的交貨日期尚有幾小時之差，難以認定有詐欺之行為，因此拒絕成立三聯單，並請員警向所長報告，但對於事先員警是否有向他報備、他如何回復，以及當下是否有先審查筆錄與三聯單，則因時間過久，記不清楚了。

中和警分局並指出，所長接獲員警報告，向員警表示應向民眾說明交貨日期過後才能成立詐欺案，但員警表示民眾堅持提出告訴且筆錄已製作完成，所長因此同意員警依規定受理報案，並由員警持所長印章蓋上三聯單，完成開立程序。

中和警分局表示，因該案有難以認定詐欺行為之疑慮，副所長在審查該案筆錄時，才會拒絕同意蓋章，並要員警向所長報備；惟製作筆錄前副所長與員警溝通上有落差，才導致員警認為副所長存心刁難，因此目前督察組認為該副所長並未犯錯，不予以處分，但將繼續進行調查，以釐清事情原委。

中和警分局秀山派出所副所長遭爆料為了私仇與壓案，罔顧民眾權益不願開立三聯單，中和...
中和警分局秀山派出所副所長遭爆料為了私仇與壓案，罔顧民眾權益不願開立三聯單，中和警分局今日回應表示，副所長當時是因該案難以認定涉及詐欺，才不願意蓋章。記者柯毓庭／翻攝
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