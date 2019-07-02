小偷躡手躡腳闖進屋全都錄 影片最後讓人嚇一跳

2019-07-02 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重區仁愛街某公寓4樓民宅，今天清晨5點左右被小偷侵入，當時全家人都還在睡覺，客廳監視器錄下整個過程。後來是爺爺被驚醒，在房間大力「喝！」了一聲，但這時小偷已迅速關上門溜走。

從影片中可看出，戴著棒球帽、口罩、手套的小偷，一開啟大門走進民宅前陽台，馬上就壓低身姿蹲下，輕手輕腳依序推開紗門、落地玻璃門，感覺手法相當熟練。

他躡手躡腳進入客廳搜索一圈，再走向小孩房門口探頭探腦，接著又回客廳翻動地上的背包，聽見屋後似乎有動靜，仍不慌張繼續翻包包，確定沒有值錢財物，才起身走向屋後查看，然後稍微加快身手，快閃退出門外陽台。

即便情況有點急，他還是緩緩蹲下來，輕輕關妥落地玻璃門，並往屋內探望，這時爺爺用力「喝！」了一聲衝出房門，小偷卻馬上加速用右手關妥紗門、左手隨著身軀退後關上大門，手腳俐落逃之夭夭，簡直天衣無縫。

警方獲報前往採證，該處舊社區巷道都是4層樓老公寓，鑑識發現疑因住家大門未確實上鎖，才讓小偷輕易進屋，幸好沒有財物損失，員警已根據監視器拍到的小偷身型和容貌展開調查中。