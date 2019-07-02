竹藝家盧士珍工作室遭竊 警破案追回藝品

2019-07-02 17:20 中央社 南投縣2日電



知名竹藝家盧士珍位於南投縣竹山鎮的工作室遭竊，鎖在櫃子的作品幾乎被偷光，其中部分竹藝品甚至曾在總統府展出，竹山警方一天內破案逮兩名男性犯嫌送法辦並追回遭竊藝品。

70歲竹藝家盧士珍因中風住在安養中心，位於竹山鎮的住家兼工作室夜間無人看顧遭竊賊侵入，不僅屋內遭翻箱倒櫃，還有約30件藝品遭竊，其中還有曾在總統府展出的作品，盧士珍友人6月29日發現後報警，南投縣政府警察局竹山分局6月30日逮獲兩名涉案人。

盧士珍因為住進安養中心，工作室大多無人看顧，只有友人白天來幫忙餵狗並打掃，竊賊疑因掌握動態而趁夜行竊，友人隔天一早發現報案，竹山警方研判是隨機竊案，調閱監視器以車追人鎖定可疑對象，追回被竊竹藝品，全案依竊盜罪嫌函送南投地方檢察署偵辦。

竹山分局長呂芳逸今天說，民生竊盜案一直是警方重視的工作項目之一，由於住宅竊案易造成附近居民恐懼，因此這件竊案發生後，立即指示分局偵查隊及派出所員警全力偵辦，24小時內掌握線索並追查相關人、事證後順利破案，將持續檢肅竊盜案以維護治安。

根據嘉義縣志藝術志記載，盧士珍出生嘉義縣梅山鄉，民國66年移居南投縣竹山鎮，致力投入竹雕工作，作品可見功力深厚，90年參加總統府藝廊竹工藝展、91年參加行政院空間美化竹工藝展等許多展覽。