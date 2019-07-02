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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

影／八旬阿嬤頂高溫走到腿軟 警用人臉辨識助返家

2019-07-02 16:25聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市八旬林姓老婦在上月底趁家人不注意跑出門，持助行器在烈日下走近2公里，導致體力不支，腿軟摔倒在地上，當時正值中午，柏油路面相當滾燙，附近民眾發現立刻將林婦攙扶至路旁休息並報警處理。警方到場後發現老婦人患有失智症，無法回答員警的提問，警方利用人臉辨識系統查證身分，並不時安撫老婦因受傷而產生的緊張情緒，所幸經由員警反覆的查證下，終於得知婦人住處，順利將她載返家中交由家屬照料。

第三警分局表示，健康派出所警員李雲仁、林祐村上月29日獲報，患有失智症的82歲林姓老婦因體力不支跌倒在地，警方詢問林婦姓名、地址及住家電話，她無法清楚說明，警方使用人臉辨識系統查證身分，經警員耐心的查證下，終於得知林婦真實年籍資料。

警方也發現老婦疑因跌倒，導致臉部有些受傷，因此情緒略顯緊張，警員一邊安撫一邊通報119人員到場救護，但老婦堅持不願就醫，警方就用巡邏車將婦人載返家，並交由家屬照料及後續就醫事宜，家屬對於警方熱心積極協助表達感謝。

警方提醒，民眾若發現家中長輩獨自外出、行蹤不明，切勿慌張自責，如有任何需要警方協助或協尋事項，歡迎隨時撥打110向警方求助，另建議民眾申請愛心手鍊或在長輩衣物上繡上聯絡資訊，防止家中長輩走失。若民眾如發現有長輩在路上逗留不知去向，請即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，幫長輩找到回家的路。

台中市第三警分局健康所上月底協助體力不支、跌倒在地的林姓老嬤返家。圖／第三警分局...
台中市第三警分局健康所上月底協助體力不支、跌倒在地的林姓老嬤返家。圖／第三警分局提供
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失智症人臉辨識警察

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