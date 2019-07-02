影／八旬阿嬤頂高溫走到腿軟 警用人臉辨識助返家

2019-07-02 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市八旬林姓老婦在上月底趁家人不注意跑出門，持助行器在烈日下走近2公里，導致體力不支，腿軟摔倒在地上，當時正值中午，柏油路面相當滾燙，附近民眾發現立刻將林婦攙扶至路旁休息並報警處理。警方到場後發現老婦人患有失智症，無法回答員警的提問，警方利用人臉辨識系統查證身分，並不時安撫老婦因受傷而產生的緊張情緒，所幸經由員警反覆的查證下，終於得知婦人住處，順利將她載返家中交由家屬照料。

第三警分局表示，健康派出所警員李雲仁、林祐村上月29日獲報，患有失智症的82歲林姓老婦因體力不支跌倒在地，警方詢問林婦姓名、地址及住家電話，她無法清楚說明，警方使用人臉辨識系統查證身分，經警員耐心的查證下，終於得知林婦真實年籍資料。

警方也發現老婦疑因跌倒，導致臉部有些受傷，因此情緒略顯緊張，警員一邊安撫一邊通報119人員到場救護，但老婦堅持不願就醫，警方就用巡邏車將婦人載返家，並交由家屬照料及後續就醫事宜，家屬對於警方熱心積極協助表達感謝。