台82線快速公路又車禍 大貨車轎車相撞2人受傷

2019-07-02 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣台82東西向快速道路昨天下午才發生嚴重車禍，造成1死2傷；今天近中午11點52分，消防局119接獲報案，指台82線東西向25.7 KM處（水上交流道），發生大貨車與轎車相撞車禍，消防隊員趕抵現場，救出轎車上2名傷者送醫。

警方調查，上午11點52分，消防局119接獲報案，指台82線東西向25.7 KM處（水上交流道），發生大貨車與轎車車禍，消防隊員趕抵現場，救出轎車上2名傷者送醫，車上傷者2人，1男1女都意識清楚，由水上及祥和分隊救護車送往聖馬爾定醫院。

連著2天， 嘉義縣台82東西向快速道路，已發生2起車禍，造成1死4傷車禍。警方說，昨天下午台82快速道路，水上工務段工程車完成撿拾垃圾工作後，正要從路肩離開，後方突然有輛貨車撞上，貨車上駕駛布袋鎮前鎮民代表李志榮當場無生命跡象，送醫不治。