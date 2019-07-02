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影／他到汽車保修聯盟修Jaguar 差點命喪高速公路上

2019-07-02 12:17聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市董姓男子指控，因為Jaguar（捷豹）進口車的ABS系統故障，經友人介紹，到台北某汽車保修聯盟旗下的一家廠商修理，修理期間長達一年多，付了數十萬，好不容易修好，他牽車回嘉義途中，卻在高速公路上突然熄火，還有濃烈汽油味竄出，當時車流量很大，他嚇得硬是扭轉鎖死的方向盤，用車子的剩餘速度，將車移動到最外側路肩，才撿回一命，到現在都心有餘悸，要求這家保修聯盟出面交代。

這家汽車保修聯盟指出，廠商主張二次維修費用14萬元，今年初，旗下的經理、總監與廠商老闆親自南下嘉義，並承諾修妥，也願意再退款十萬元，但客戶均不接受，也不願意與廠商面對面協商，目前仍在溝通中。

這家汽車保修聯盟的官方網站標榜專業、誠信、實惠，結合全台優良汽車保修業者，藉由分佈全台的聯盟網路，提供車主最即時、專業、全方位的汽車保修服務。

董男說，當初就是信任這家品牌，才會到旗下的廠商修理，從2017年開始修理，廠商先是以積碳為由，未經他同意將車子引擎全拆下來清理，修理約半年後，他才去牽車，但又怠速熄火，引擎劇烈跳動，只好又將車子拖回去廠商修理。

過了三個月，廠商又說加到中油劣質油，汽油箱等零件壞掉，需要再大修，未來會跟中油聯繫賠償，去年12月底他去牽車，以為終於可以好好開車，未料才上高速公路就熄火，差點喪命，連拖吊車司機都說「沒死真的很命大」

董說，他去另一家廠商修理，才知道油箱的電片在維修時未裝好，造成抽油馬達與油箱沒有卡榫好，造成管路脫落噴油。他向這家汽車保修聯盟客訴，他們也派員慰問，但他認為沒解釋清楚才投訴媒體，到現在他的車仍有異音，完全不敢開上高速公路，不排除提出告訴。

這家廠商也傳訊董男說「董大哥心裡的不爽與委屈，我感同身受，害你沒法開回嘉義，我不會逃避，希望給一個機會，讓我能彌補過錯」。

董男指控他的車子到這家汽車保修聯盟旗下的廠商修理，卻怎麼修也修不好，還害他差點命...
董男指控他的車子到這家汽車保修聯盟旗下的廠商修理，卻怎麼修也修不好，還害他差點命喪高速公路。照／董男提供
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董男指控他的車子到這家汽車保修聯盟旗下的廠商修理，卻怎麼修也修不好，還害他差點命...
董男指控他的車子到這家汽車保修聯盟旗下的廠商修理，卻怎麼修也修不好，還害他差點命喪高速公路。記者李承穎／攝影
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董男指控他的車子到這家汽車保修聯盟旗下的廠商修理，卻怎麼修也修不好，還害他差點命...
董男指控他的車子到這家汽車保修聯盟旗下的廠商修理，卻怎麼修也修不好，還害他差點命喪高速公路。記者李承穎／攝影
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高速公路中油車主

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