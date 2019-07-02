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中市消防局防範一氧化碳中毒 連續3年獲甲組第一

2019-07-02 12:03聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市消防局近年來積極防範一氧化碳中毒，透過推動防火、防災宣導及居家訪視，今年持續提供符合一氧化碳中毒潛勢場所申請補助遷移或更換天然氣熱水器，逐步排除居家環境一氧化碳中毒危險因子，防範措施獲內政部肯定，蟬聯「防範一氧化碳中毒執行計畫」全國甲組3屆第一。

台中市消防局表示，內政部針對中毒案件發生數、完成補助遷移或更換熱水器改善案件比率、相關宣導措施等項目進行評核，台中市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市及新竹縣等7個縣市同列為「甲組」評比對象，台中市積極投入防範一氧化碳中毒工作，在各縣市中脫穎而出，連續3年榮獲全國甲組第1名。

台中市消防局指出，台中市義勇消防總隊婦女防火宣導隊長期投入居家訪視，深入家庭從事防火、防災宣導等工作，另外，市府也持續提供符合有一氧化碳中毒潛勢場所申請補助遷移或更換燃氣熱水器，並針對有一氧化碳中毒潛勢的低收入弱勢家庭提高經費補助，排除居家環境一氧化碳中毒危險因子。

消防局長曾進財提醒，使用燃氣熱水器時務必遵照「五要」原則，要保持環境通風、要選擇合格的標示、要使用正確的型式、要注意安全的安裝，以及要注意平時的檢修。若不確定家中熱水器是否有致災風險，可直接撥打119申請消防局「反碳風水師」訪視服務，消防人員會安排時間前往民眾家中檢查熱水器是否安全。

台中市婦女防火宣導隊長期投入居家訪視，防範一氧化碳中毒功不可沒。圖／台中市消防局...
台中市婦女防火宣導隊長期投入居家訪視，防範一氧化碳中毒功不可沒。圖／台中市消防局提供
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