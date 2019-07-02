獨攀奇萊北峰迷途又跌倒 男子求援

2019-07-02 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



22歲呂姓男子昨天獨攀奇萊北峰，返途往成功山屋前進時突然迷途並跌傷，向花蓮縣消防局求助，新秀消防分隊會同太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊等組成救難小組前往救援中。

花蓮縣消防局今天上午9時許接獲呂姓男子求救，呂男表示，他昨天獨攀奇萊北峰，回程往成功山屋前進時，失去方向，消防局透過通聯指導定位，呂男位於奇萊北峰西側標高2839瀑布附近。呂男並表示，途中不小心摔倒，門牙斷裂疼痛無法進食，不過意識清楚也還能走路，目前在原地待援。