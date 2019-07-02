獨攀奇萊北峰迷途又跌倒 男子求援

相關新聞
搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死2019-07-02 10:34
拖吊車國道正中央作業遭追撞 轎車像被刀削掀頂駕駛亡2019-07-02 11:21
1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警2019-07-02 10:39
桃園火爆女踹傷男警生殖器官 人夫還罵「臭嘴警官」2019-07-02 10:26
酒駕新制首日嘉縣查獲20件酒駕 乘客連坐共3件2019-07-02 10:33
南市出現「碰磁」大叔? 警：若故意恐涉詐欺2019-07-02 12:18
影／他到汽車保修聯盟修Jaguar 差點命喪高速公路上2019-07-02 12:17
全台第一張！酒駕新法上路1分鐘 他就被開出拒測紅單2019-07-02 12:04
離大陸最近 大二膽派出所揭牌啟用2019-07-02 11:23
陪同赴警所檢舉違反保護令 慘遭對方持6把刀追殺2019-07-02 10:36
有效嚇阻！酒駕新法昨上路 台東取締僅2件2019-07-02 10:34
黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒2019-07-02 10:34
獨／嚴刑峻法無效？新法上路首日酒駕人數不減反增2019-07-02 10:05
追撞路肩工程車 布袋前鎮代不治2019-07-02 00:53
社工 侵占癌末婦人逾百萬存款2019-07-02 00:37
隨機攻擊？ 台中夜跑男無故遭痛毆2019-07-01 23:50
龍井碾米廠火警 起火自米糠儲存糟操控器掉落2019-07-01 23:02
土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年2019-07-01 21:23
基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目2019-07-01 21:22
汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治2019-07-01 19:56
影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡2019-07-01 19:53
海山警分局穩定社會民心 強力掃蕩治安要點2019-07-01 19:46
台21線砂石車翻覆阻交通 駕駛逃出幸無人傷2019-07-01 19:45
機車夜遊綠島自撞漁港護欄 男子落海海巡消防攜手救援2019-07-01 19:31
影／台中大媽為停車做出這行為...讓網友看到都怒了2019-07-01 19:21
台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危2019-07-01 19:20
家屬批醫療疏失赴醫院抗議 醫院：尊重司法調查2019-07-01 18:52
酒駕新制首日 花蓮取締8件2019-07-01 18:51
酒駕新制上路新北就抓10件 警方宣示將繼續努力2019-07-01 18:50
大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷2019-07-01 18:12
改裝車噪音深夜擾人 淡水警方加強取締2019-07-01 17:54
龍井碾米廠火警 救出2男子送醫2019-07-01 17:53
酒駕新制上路首日 高雄20人被警查獲2019-07-01 17:00
買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查2019-07-01 16:59
獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單2019-07-01 16:39
故宮南院旁台糖倉庫檜木梁被鋸斷竊走 警逮4嫌2019-07-01 15:32
影／台中理K男客胸部中刀 原來是公親變事主2019-07-01 15:29
大媽開車疑未禮讓 撞車爆胎再撞16輛機車2019-07-01 15:03
家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事2019-07-01 14:09
熱門文章
堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身2019-07-01 12:32
獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查2019-07-01 19:08
獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單2019-07-01 16:39
工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重2019-07-01 12:33
果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員2019-07-01 23:03
同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦2019-07-01 14:29
汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治2019-07-01 19:56
台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危2019-07-01 19:20
影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡2019-07-01 19:53
搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死2019-07-02 10:34
盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴2019-07-01 18:09
基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目2019-07-01 21:22
竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰2019-07-01 13:26
買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查2019-07-01 16:59
酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單2019-07-01 12:28
韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴2019-07-01 14:02
離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動2019-07-01 18:26
大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷2019-07-01 18:12
龍井碾米廠火警 救出2男子送醫2019-07-01 17:53
1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警2019-07-02 10:39
抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月2019-07-01 16:31
跨境網購仿冒品 80買家被移送2019-07-01 14:06
金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻2019-07-02 10:20
老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還2019-07-01 17:05
憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴2019-07-01 15:05
酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰2019-07-01 23:25
酒駕新制首日 花蓮取締8件2019-07-01 18:51
男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試2019-07-01 13:58
男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍2019-07-01 13:13
社工 侵占癌末婦人逾百萬存款2019-07-02 00:37
空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬2019-07-02 10:22
他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪2019-07-01 12:29
家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事2019-07-01 14:09
求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元2019-07-01 15:04
澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃2019-07-01 13:44
兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼2019-07-02 11:46
驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射2019-07-02 09:40
酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器2019-07-01 16:43
土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年2019-07-01 21:23
吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪2019-07-01 21:30
留言