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離大陸最近 大二膽派出所揭牌啟用

2019-07-02 11:23聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

有「前線中的前線、離島中的離島」的大膽島在今年3月正式開放觀光，島上的大二膽派出所在今天上午10點舉行揭牌典禮，由金門縣長楊鎮浯主持揭牌典禮，楊鎮浯也表示，隨著縣警局的進駐，對於島上的遊客安全，更加的有保障。

這個全國最靠近大陸的大二膽派出所啟用，各界都相當重視，包括楊鎮浯、縣府觀光處長丁健剛、金門縣議會副議長周子傑、金防部參謀長林帝志、金門縣警察局局長張國雄率主管都到場參與。

大膽島面積約 0.79 平方公里、二膽島面積約 0.28 平方 公里，島上只有駐軍、海巡，沒有民眾居住、治安及交通狀況單純。

首任派出所長是潘明祥，來自屏東的平埔族巡佐潘明祥，是目前金門縣警局唯一固定上島執勤員警，潘明祥表示，他很喜歡這個純樸的地方，所以他得知所長缺「找譕人」，就自告奮勇登島，不少同事都稱他是「島主」。

大二膽派出所為南山彈藥庫改建，規劃值班 區、辦公區、槍械室與住宿區；派出所編制有7名員警，初期員警不常駐，採隨旅客觀光船上島，末班船返回。

楊鎮浯也表示，警察的象徵就是鴿子，和平的象徵也是鴿子，希望觀光處與警察局能聯手開發文創商品，讓到島上來的遊客，除了能夠來旅遊之外，也能夠從這些文創的過程當中，體會到整個島嶼歷史的演進。

大二膽派出所今天正式啟用，首任派出所長是潘明祥。記者蔡家蓁/攝影
大二膽派出所今天正式啟用，首任派出所長是潘明祥。記者蔡家蓁/攝影
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大二膽派出所今天正式啟用，金門縣長楊鎮浯與各界貴賓共同主持啟用。記者蔡家蓁/攝影
大二膽派出所今天正式啟用，金門縣長楊鎮浯與各界貴賓共同主持啟用。記者蔡家蓁/攝影
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大二膽派出所今天正式啟用，金門縣長楊鎮浯簽出入登記簿。記者蔡家蓁/攝影
大二膽派出所今天正式啟用，金門縣長楊鎮浯簽出入登記簿。記者蔡家蓁/攝影
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金門楊鎮浯警察

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