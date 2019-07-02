親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

考完對答案！108年大學指考 數乙科試題與解答

拖吊車國道正中央作業遭追撞 轎車像被刀削掀頂駕駛亡

2019-07-02 11:21聯合報 記者林昭彰╱即時報導

國道一號北向33.2公里約新北市五股路段，昨晚約22時51分發生恐怖死亡車禍，1輛馬自達轎車高速行駛中，赫見前方竟有拖吊車停在車道正中央拖救故障車，來不及閃避撞上拖吊平板架，轎車整片車頂瞬間像被刀削斷掀開全毀，20餘歲黃姓駕駛頭部重創，送醫不治。

據了解，事故路段共有5線車道，最右側2線即將上坡銜接汐五高架，其餘3線屬於平面路段。當時1輛由陳姓男子駕駛的小轎車，因破胎停在整個5線車道的正中央位置等待救援，剛好張姓司機駕駛拖吊車經過，立即停於前方協助處理。

破胎車被拖救上架之後，拖吊車正在收板架，馬自達轎車由後方高速駛近，應曾嘗試朝右側閃避但沒成功，撞到拖吊車板架右後方，轎車駕駛的位置首當其衝，整片車頂更是瞬間被削斷掀開，整輛車隨即失控甩向右邊外側護欄，撞擊彈回中線車道，又撞上另1輛由周姓男子駕駛的轎車。

消防隊獲報趕抵將受困的黃男救出時，已經失去生命跡象，馬上由警車幫救護車開道送往北市新光醫院急救仍回天乏術。整起事故4名駕駛人均未飲酒，其餘3人沒有受傷，詳細肇事原因，包括拖吊車停在中間車道作業，後方是否設置警示標誌提醒後車避免追撞，警方都還要再詳細鑑識調查釐清。

國道公路警察局第一大隊交通組巡官劉基宏提出呼籲，車輛行駛於高速公路，若發生故障還能行駛時，一定要設法滑行至路肩安全處所等待救援，切勿直接停在車道上，開車更要隨時注意前方路況，發現狀況提早減速應變。

從馬自達轎車（左）的受損情形和拖吊車板架的高度綜合研判，轎車駕駛的位置恐怕首當其...
從馬自達轎車（左）的受損情形和拖吊車板架的高度綜合研判，轎車駕駛的位置恐怕首當其衝受到撞擊。記者林昭彰／翻攝
分享
馬自達轎車（右）彈回車道，又撞上另１輛路過的轎車。記者林昭彰／翻攝
馬自達轎車（右）彈回車道，又撞上另１輛路過的轎車。記者林昭彰／翻攝
分享
馬自達轎車（右）彈回車道，又撞上另１輛路過的轎車。記者林昭彰／翻攝
馬自達轎車（右）彈回車道，又撞上另１輛路過的轎車。記者林昭彰／翻攝
分享
拖吊車正在收板架，突然被高速追撞，轎車車頂像被刀片削斷整個掀開掉落路面。記者林昭...
拖吊車正在收板架，突然被高速追撞，轎車車頂像被刀片削斷整個掀開掉落路面。記者林昭彰／翻攝
分享
拖吊車在高速公路中線車道上作業，後方轎車閃避不及高速追撞，車頂像被刀片削斷整個掀...
拖吊車在高速公路中線車道上作業，後方轎車閃避不及高速追撞，車頂像被刀片削斷整個掀開掉落路面。記者林昭彰／翻攝
分享
拖吊車的板架在高速追撞之下，就像刀片水平削斷轎車車頂。記者林昭彰／翻攝
拖吊車的板架在高速追撞之下，就像刀片水平削斷轎車車頂。記者林昭彰／翻攝
分享

國道警察

相關新聞

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

桃園火爆女踹傷男警生殖器官 人夫還罵「臭嘴警官」

2019-07-02 10:26

酒駕新制首日嘉縣查獲20件酒駕 乘客連坐共3件

2019-07-02 10:33

南市出現「碰磁」大叔? 警：若故意恐涉詐欺

2019-07-02 12:18

影／他到汽車保修聯盟修Jaguar 差點命喪高速公路上

2019-07-02 12:17

全台第一張！酒駕新法上路1分鐘 他就被開出拒測紅單

2019-07-02 12:04

獨攀奇萊北峰迷途又跌倒 男子求援

2019-07-02 12:03

離大陸最近 大二膽派出所揭牌啟用

2019-07-02 11:23

陪同赴警所檢舉違反保護令 慘遭對方持6把刀追殺

2019-07-02 10:36

有效嚇阻！酒駕新法昨上路 台東取締僅2件

2019-07-02 10:34

黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒

2019-07-02 10:34

獨／嚴刑峻法無效？新法上路首日酒駕人數不減反增

2019-07-02 10:05

追撞路肩工程車 布袋前鎮代不治

2019-07-02 00:53

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

隨機攻擊？ 台中夜跑男無故遭痛毆

2019-07-01 23:50

龍井碾米廠火警 起火自米糠儲存糟操控器掉落

2019-07-01 23:02

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

海山警分局穩定社會民心 強力掃蕩治安要點

2019-07-01 19:46

台21線砂石車翻覆阻交通 駕駛逃出幸無人傷

2019-07-01 19:45

機車夜遊綠島自撞漁港護欄 男子落海海巡消防攜手救援

2019-07-01 19:31

影／台中大媽為停車做出這行為...讓網友看到都怒了

2019-07-01 19:21

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

家屬批醫療疏失赴醫院抗議 醫院：尊重司法調查

2019-07-01 18:52

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

酒駕新制上路新北就抓10件 警方宣示將繼續努力

2019-07-01 18:50

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

改裝車噪音深夜擾人 淡水警方加強取締

2019-07-01 17:54

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

酒駕新制上路首日 高雄20人被警查獲

2019-07-01 17:00

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

故宮南院旁台糖倉庫檜木梁被鋸斷竊走 警逮4嫌

2019-07-01 15:32

影／台中理K男客胸部中刀 原來是公親變事主

2019-07-01 15:29

大媽開車疑未禮讓 撞車爆胎再撞16輛機車

2019-07-01 15:03

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09
看更多

熱門文章

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

搭盛世公主號出遊添憾事 八旬老翁船上用餐噎死

2019-07-02 10:34

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

金曲「鑲金立委」林昶佐走紅毯職業病發作 網看了手勢全笑翻

2019-07-02 10:20

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

兒毀手機！母不道歉還嗆「i7Plus不值錢」 她怒斷友誼

2019-07-02 11:46

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

空姐老婆出軌愛上「小狼狗」 綠帽夫求償獲賠10萬

2019-07-02 10:22

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

辦案暗槓贓款 刑事小隊長詐47萬下場超慘

2019-07-02 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top