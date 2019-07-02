拖吊車國道正中央作業遭追撞 轎車像被刀削掀頂駕駛亡

2019-07-02 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道一號北向33.2公里約新北市五股路段，昨晚約22時51分發生恐怖死亡車禍，1輛馬自達轎車高速行駛中，赫見前方竟有拖吊車停在車道正中央拖救故障車，來不及閃避撞上拖吊平板架，轎車整片車頂瞬間像被刀削斷掀開全毀，20餘歲黃姓駕駛頭部重創，送醫不治。

據了解，事故路段共有5線車道，最右側2線即將上坡銜接汐五高架，其餘3線屬於平面路段。當時1輛由陳姓男子駕駛的小轎車，因破胎停在整個5線車道的正中央位置等待救援，剛好張姓司機駕駛拖吊車經過，立即停於前方協助處理。

破胎車被拖救上架之後，拖吊車正在收板架，馬自達轎車由後方高速駛近，應曾嘗試朝右側閃避但沒成功，撞到拖吊車板架右後方，轎車駕駛的位置首當其衝，整片車頂更是瞬間被削斷掀開，整輛車隨即失控甩向右邊外側護欄，撞擊彈回中線車道，又撞上另1輛由周姓男子駕駛的轎車。

消防隊獲報趕抵將受困的黃男救出時，已經失去生命跡象，馬上由警車幫救護車開道送往北市新光醫院急救仍回天乏術。整起事故4名駕駛人均未飲酒，其餘3人沒有受傷，詳細肇事原因，包括拖吊車停在中間車道作業，後方是否設置警示標誌提醒後車避免追撞，警方都還要再詳細鑑識調查釐清。