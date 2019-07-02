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1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

2017年11月，洪羽頡從警專剛畢業分發至桃園市楊梅警分局埔頂派出所服務，上班第7天，騎機車回派出所的路上不幸車禍身亡，哥哥洪廷宇當時就讀中興大學生物產業機電工程學系三年級，一直不能接受失去弟弟的噩耗，甚至讓他生活失去目標，最後決定報考警專，一方面想幫弟弟接棒繼續當警察的遺願，一方面想體驗警察的工作和生活。

洪廷宇去年大四還沒畢業，決定放棄研究所考試，目標改為報考警察專科學校並錄取第37期刑事科，中興大學畢業後進入警專，今年暑假他原本可以在離家近的三重分局實習，因為發現學生隊公布實習的單位有楊梅警分局埔頂派出所，就是一年多前弟弟洪羽頡報到的派出所，他決定填埔頂所也如願在昨天報到，一切彷老天爺的安排。

「他(洪羽頡)當了警察以後，覺得自己可以照顧全家人，很有成就感」，洪廷宇談到弟弟當初會考警察，一方面受到父親的影響和鼓勵，一方面是他有正義感，警察的工作很適合他。警專畢業前通過特考正式成為警察時，洪羽頡各方面變得更成熟，常常表現出他有能力照顧家人，也為警察這份工作感到驕傲。

不過怎麼也沒想到洪羽頡才到派出所7天，就因為車禍離他們而去，全家人都無法接受。洪廷宇回想以前弟弟在三重分局實習，深夜值班拮束隔天一早回來的時候，他會為弟弟準備早餐，洪羽頡喜歡分享實習碰到各種事，兩人原本就無所不聊，失去摯愛的弟弟，一度讓他生活失去方向，不知道人生如何走下去，直到有了考警專的念頭，整個人才回神。

洪廷宇說，考取警專時媒體訪問他時覺得他很偉大，「其實父母親才偉大」，他表示當初跟家人說要考警專時，父母親面臨已經一個兒子因公殉職，到底要再支持他也當警察，還是保護他？洪廷宇強調換成他也會陷入兩難，但是父母親最後選擇支持他的想法，要做出這樣的決定很不容易。

今天是第2天實習，洪廷宇表示要趁8周的實習時間好好體驗警察生活，他會把當警察當成人生接下來重要的職涯規畫，不只體驗，更要像弟弟一樣立志成為一位優秀的警察，有時候會覺得像在幫弟弟完成心願，這樣的感覺讓他更認真看待與盡責做好實習的角色。

楊梅分局埔頂所長洪淇毅也是當時已故警員洪羽頡的所長，除叮囑廷宇注意交通安全並灌輸其防禦駕駛觀念外，還要將還來不及教羽頡的功夫，在這一個半月的實習期間，交由哥哥洪廷宇代爲接收，讓羽頡尚未完成的警察工作，由哥哥洪廷宇接棒逐夢。

洪廷宇（左）到楊梅警分局埔頂派出所實習，弟弟洪羽頡一年多前在這個所任職7天不幸殉...
洪廷宇（左）到楊梅警分局埔頂派出所實習，弟弟洪羽頡一年多前在這個所任職7天不幸殉職，當時的所長洪淇毅（右）目前仍是埔頂所所長。圖／楊梅警分局提供
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警察實習

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