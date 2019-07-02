黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒

2019-07-02 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



美顏老師徐美鈴的轎車日前停放在嘉義市興業西路與新民路口，駕駛座車窗被外力擊破，徐美玲報案後，正要前往友人家的嘉義市長黃敏惠注意到，黃敏惠下車交代警局積極處理該案。警方積極查緝，5天後破案，徐美鈴昨天到嘉義市府向黃敏惠表達感謝，黃敏惠婉拒禮物，看到徐小姐恢復笑容，非常開心。

黃敏惠表示，人民有免於恐懼的權利，給市民朋友一個安心、安居的環境，是市府最重要的責任。黃敏惠提到，上月20日晚上8點結束公務行程後，在順道前往友人家的路上，發現徐美鈴徬徨站在破損車子邊，一問發現，徐美鈴可能碰上了砸車竊盜，雖然已經報案，但她還是特別要求警察同仁積極處理，務必盡快緝拿嫌犯到案。

黃敏惠說，市府、民眾要一起攜手共同營造安心安全、安居樂業的好環境。嘉義市的治安很好，但市府和警察等單位更要注意有目的性的外來者，例如這次的案件就是外地嫌犯來嘉義市作案，警察一發現就全力偵查、立刻破案，不讓嫌犯有任何僥倖與後續犯案的機會。

徐美鈴移居嘉市已經有16年，深覺嘉義市的治安非常好，也因此放鬆了戒備，當日她直接將包包放車上就離開辦事，讓歹徒有可乘之機。徐美鈴報案後，心情非常恐懼、不安，畢竟從來沒有經歷過，黃敏惠出現的那一刻並且緊緊握著她的雙手，聆聽事發經過，要求警察同仁積極處理此案，非常感謝市長在她徬徨無依的時刻給予支持與溫暖。

嘉義市第一警分局表示，上月20日晚間接獲報案後，隨即展開偵查，分析嫌犯的犯案工具、行經路線、特徵等，同時調閱5000多支監視器，上月24日將林姓嫌犯逮捕歸案。林姓嫌犯是新北市人，在台中、台南都有犯案，林姓嫌犯首先偷竊了機車，在嘉義市尋找下手對象，在注意到徐美鈴將隨身包包放在汽車內，就擊破玻璃下手行竊。林嫌前後總共偷竊了7台機車，並且不斷變裝企圖干擾警方辦案，且在嘉義市犯下多起竊盜案。