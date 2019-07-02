親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

去年1.3萬通尋死電話…怕沒救到 安心專線改號「依舊愛我」

黃敏惠路過關心汽車偷盜 被害人送禮遭婉拒

2019-07-02 10:34聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

美顏老師徐美鈴的轎車日前停放在嘉義市興業西路與新民路口，駕駛座車窗被外力擊破，徐美玲報案後，正要前往友人家的嘉義市長黃敏惠注意到，黃敏惠下車交代警局積極處理該案。警方積極查緝，5天後破案，徐美鈴昨天到嘉義市府向黃敏惠表達感謝，黃敏惠婉拒禮物，看到徐小姐恢復笑容，非常開心。

黃敏惠表示，人民有免於恐懼的權利，給市民朋友一個安心、安居的環境，是市府最重要的責任。黃敏惠提到，上月20日晚上8點結束公務行程後，在順道前往友人家的路上，發現徐美鈴徬徨站在破損車子邊，一問發現，徐美鈴可能碰上了砸車竊盜，雖然已經報案，但她還是特別要求警察同仁積極處理，務必盡快緝拿嫌犯到案。

黃敏惠說，市府、民眾要一起攜手共同營造安心安全、安居樂業的好環境。嘉義市的治安很好，但市府和警察等單位更要注意有目的性的外來者，例如這次的案件就是外地嫌犯來嘉義市作案，警察一發現就全力偵查、立刻破案，不讓嫌犯有任何僥倖與後續犯案的機會。

徐美鈴移居嘉市已經有16年，深覺嘉義市的治安非常好，也因此放鬆了戒備，當日她直接將包包放車上就離開辦事，讓歹徒有可乘之機。徐美鈴報案後，心情非常恐懼、不安，畢竟從來沒有經歷過，黃敏惠出現的那一刻並且緊緊握著她的雙手，聆聽事發經過，要求警察同仁積極處理此案，非常感謝市長在她徬徨無依的時刻給予支持與溫暖。

嘉義市第一警分局表示，上月20日晚間接獲報案後，隨即展開偵查，分析嫌犯的犯案工具、行經路線、特徵等，同時調閱5000多支監視器，上月24日將林姓嫌犯逮捕歸案。林姓嫌犯是新北市人，在台中、台南都有犯案，林姓嫌犯首先偷竊了機車，在嘉義市尋找下手對象，在注意到徐美鈴將隨身包包放在汽車內，就擊破玻璃下手行竊。林嫌前後總共偷竊了7台機車，並且不斷變裝企圖干擾警方辦案，且在嘉義市犯下多起竊盜案。

警察局呼籲，貴重物品要隨身攜帶，避免給予宵小任何可乘之機。同時，市民朋友多多守望相助，發現可疑人物隨即通報，將可以讓整個城市更加安全。

美顏老師徐美鈴（左）的轎車日前被歹徒敲破車窗行竊，嘉義市長黃敏惠（右）路過下車關...
美顏老師徐美鈴（左）的轎車日前被歹徒敲破車窗行竊，嘉義市長黃敏惠（右）路過下車關心，警方迅速5天破案，徐美鈴昨天到市府向黃敏惠表達感謝。記者姜宜菁／攝影
分享
美顏老師徐美鈴（左）的轎車日前被歹徒敲破車窗行竊，嘉義市長黃敏惠（右）路過下車關...
美顏老師徐美鈴（左）的轎車日前被歹徒敲破車窗行竊，嘉義市長黃敏惠（右）路過下車關心，警方迅速5天破案，徐美鈴昨天到市府向黃敏惠表達感謝。記者姜宜菁／攝影
分享

黃敏惠警察

相關新聞

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

1年多前弟剛分發7天後殉職 哥今同一派出所當實習警

2019-07-02 10:39

追撞路肩工程車 布袋前鎮代不治

2019-07-02 00:53

隨機攻擊？ 台中夜跑男無故遭痛毆

2019-07-01 23:50

龍井碾米廠火警 起火自米糠儲存糟操控器掉落

2019-07-01 23:02

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

海山警分局穩定社會民心 強力掃蕩治安要點

2019-07-01 19:46

台21線砂石車翻覆阻交通 駕駛逃出幸無人傷

2019-07-01 19:45

機車夜遊綠島自撞漁港護欄 男子落海海巡消防攜手救援

2019-07-01 19:31

影／台中大媽為停車做出這行為...讓網友看到都怒了

2019-07-01 19:21

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

家屬批醫療疏失赴醫院抗議 醫院：尊重司法調查

2019-07-01 18:52

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

改裝車噪音深夜擾人 淡水警方加強取締

2019-07-01 17:54

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

故宮南院旁台糖倉庫檜木梁被鋸斷竊走 警逮4嫌

2019-07-01 15:32

影／台中理K男客胸部中刀 原來是公親變事主

2019-07-01 15:29

大媽開車疑未禮讓 撞車爆胎再撞16輛機車

2019-07-01 15:03

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

酒駕新制今上路 北市警首日執法就有乘客受連坐罰

2019-07-01 13:36

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

母子出遊汽車拋錨呆立路中 熱心警馳赴現場救援

2019-07-01 13:17

桃園路樹半夜倒下壓壞車 警揮汗移開恢復車道順暢

2019-07-01 13:17

大樓工地吊臂鋼索斷裂 高雄新興街緊急封街

2019-07-01 12:52

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07

影／印尼船員海上身體不適 台東空勤緊急馳援後送就醫

2019-07-01 11:42

酒駕大執法為期3天上路 北市目前取締9件

2019-07-01 11:38

賞鯨遊客落海 海巡機警救援

2019-07-01 11:10

酒駕新制上路！台中男騎車用手機 被警查獲酒駕

2019-07-01 11:08

新制上路苗栗第一件酒駕案 1人酒測超標移送法辦

2019-07-01 10:15

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 10:06

受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

2019-06-27 10:04
看更多

熱門文章

桃園狠父母凌虐兒女 2子被打斷手、3月女嬰頭骨折

2019-07-01 10:51

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

男子性侵未成年義女5次服刑17年 義女再告一案判無罪

2019-07-01 11:12

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

酒駕同車連坐處分新制 首日半天11人挨罰

2019-07-01 23:25

南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

宣導酒駕罰責新制超有感 分局長帶隊挺進市場吸人氣

2019-07-01 18:51

驚！高雄仁武夜店遭人持AR15突擊步槍掃射

2019-07-02 09:40

吸毒累犯驗尿4種毒 因警程序違法逆轉無罪

2019-07-01 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top