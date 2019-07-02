追撞路肩工程車 布袋前鎮代不治

2019-07-02 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



嘉義縣82號東西快速道路昨天發生大貨車撞上工程車意外，大貨車車頭全毀，駕駛送醫前已無生命跡象。 圖／讀者提供 分享 facebook

嘉義縣布袋鎮代表會前鎮民代表李志榮昨天下午四時許，駕駛載運水果的大貨車行經台八十二線快速道路往西，在朴子交流道附近，從後方衝撞停在路肩的水上工務段工程車，大貨車的車頭變形，李夾困車內，送醫後宣告不治，工程車上前座的丁姓男子腦部出血，急救後脫離生命危險，警方仍在調查事故原因。

李志榮（五十七歲）的家屬昨晚趕到醫院，得知他身亡的不幸消息，悲傷不已。李的友人表示，李志榮個性擇善固執，去年參加縣議員選舉雖落敗，他仍持續為民出聲。友人說，李平日都到嘉義市果菜市場批發水果，載回布袋鎮建德宮前販售，不解為何會在朴子交流道路肩撞車。