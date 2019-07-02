親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

追撞路肩工程車 布袋前鎮代不治

2019-07-02 00:53聯合報 記者卜敏正／嘉義縣報導

嘉義縣82號東西快速道路昨天發生大貨車撞上工程車意外，大貨車車頭全毀，駕駛送醫前...
嘉義縣82號東西快速道路昨天發生大貨車撞上工程車意外，大貨車車頭全毀，駕駛送醫前已無生命跡象。 圖／讀者提供
分享

嘉義縣布袋鎮代表會前鎮民代表李志榮昨天下午四時許，駕駛載運水果的大貨車行經台八十二線快速道路往西，在朴子交流道附近，從後方衝撞停在路肩的水上工務段工程車，大貨車的車頭變形，李夾困車內，送醫後宣告不治，工程車上前座的丁姓男子腦部出血，急救後脫離生命危險，警方仍在調查事故原因。

李志榮（五十七歲）的家屬昨晚趕到醫院，得知他身亡的不幸消息，悲傷不已。李的友人表示，李志榮個性擇善固執，去年參加縣議員選舉雖落敗，他仍持續為民出聲。友人說，李平日都到嘉義市果菜市場批發水果，載回布袋鎮建德宮前販售，不解為何會在朴子交流道路肩撞車。

車禍

相關新聞

社工 侵占癌末婦人逾百萬存款

2019-07-02 00:37

隨機攻擊？ 台中夜跑男無故遭痛毆

2019-07-01 23:50

龍井碾米廠火警 起火自米糠儲存糟操控器掉落

2019-07-01 23:02

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

海山警分局穩定社會民心 強力掃蕩治安要點

2019-07-01 19:46

台21線砂石車翻覆阻交通 駕駛逃出幸無人傷

2019-07-01 19:45

機車夜遊綠島自撞漁港護欄 男子落海海巡消防攜手救援

2019-07-01 19:31

影／台中大媽為停車做出這行為...讓網友看到都怒了

2019-07-01 19:21

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

家屬批醫療疏失赴醫院抗議 醫院：尊重司法調查

2019-07-01 18:52

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

改裝車噪音深夜擾人 淡水警方加強取締

2019-07-01 17:54

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

故宮南院旁台糖倉庫檜木梁被鋸斷竊走 警逮4嫌

2019-07-01 15:32

影／台中理K男客胸部中刀 原來是公親變事主

2019-07-01 15:29

大媽開車疑未禮讓 撞車爆胎再撞16輛機車

2019-07-01 15:03

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

酒駕新制今上路 北市警首日執法就有乘客受連坐罰

2019-07-01 13:36

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

母子出遊汽車拋錨呆立路中 熱心警馳赴現場救援

2019-07-01 13:17

桃園路樹半夜倒下壓壞車 警揮汗移開恢復車道順暢

2019-07-01 13:17

大樓工地吊臂鋼索斷裂 高雄新興街緊急封街

2019-07-01 12:52

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07

影／印尼船員海上身體不適 台東空勤緊急馳援後送就醫

2019-07-01 11:42

酒駕大執法為期3天上路 北市目前取締9件

2019-07-01 11:38

賞鯨遊客落海 海巡機警救援

2019-07-01 11:10

酒駕新制上路！台中男騎車用手機 被警查獲酒駕

2019-07-01 11:08

新制上路苗栗第一件酒駕案 1人酒測超標移送法辦

2019-07-01 10:15

謊報嬰兒被抱走 妒婦整慘一堆人

2019-07-01 00:45

鐵皮屋失火／小姊姊曾說「長大當護士照顧爸爸」

2019-07-01 00:40

鐵皮屋失火／眼見小姊妹葬火窟 身障父慟救不回

2019-07-01 00:30

義工修漏水屋 嘉義獨居婦淚謝

2019-06-30 23:16
看更多

熱門文章

桃園狠父母凌虐兒女 2子被打斷手、3月女嬰頭骨折

2019-07-01 10:51

堅持娶50歲陸配…90歲榮民生前離婚不成 死後她現身

2019-07-01 12:32

新制上路苗栗第一件酒駕案 1人酒測超標移送法辦

2019-07-01 10:15

獨／副所長遭爆詐欺案三聯單不蓋章 分局：立即調查

2019-07-01 19:08

獨／台中第一張！新法上路40分鐘 大叔拒酒測吃18萬罰單

2019-07-01 16:39

荷航台灣員工拒調北京被解雇 打官司小蝦米逆轉勝

2019-07-01 11:00

工人修冷氣遭191伏特電死 負責人：以為觸電不會太嚴重

2019-07-01 12:33

男子性侵未成年義女5次服刑17年 義女再告一案判無罪

2019-07-01 11:12

同居男友離家她深閨寂寞 半夜邀鄰居嘿咻被抓姦

2019-07-01 14:29

台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20

影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53

汐止傳重大車禍 海山警分局偵查隊員送醫不治

2019-07-01 19:56

盜領癌末老婦百萬存款 新北市男社工被起訴

2019-07-01 18:09

果然案情不單純 和美巡佐插乾股受賄案再押1名警員

2019-07-01 23:03

隨機攻擊？男子台中街頭夜跑 無故被黑衣人痛毆30拳

2019-07-01 09:35

竹市開出酒駕新制首張連坐罰單！2同車乘客受罰

2019-07-01 13:26

基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

2019-07-01 21:22

買2包菸交付6個50元偽幣 台中檳榔攤誤收交警方追查

2019-07-01 16:59

大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12

酒駕新法上路 嘉義市開出第一張連坐罰單

2019-07-01 12:28

韓籍女研究生北投泡湯亡 檢認旅館無疏失不起訴

2019-07-01 14:02

龍井碾米廠火警 救出2男子送醫

2019-07-01 17:53

離婚出獄後未曾探視女兒 年邁父親要求扶養費法官不准

2019-07-01 09:31

憲法保障勞工工作權 國泰產險開除員工敗訴

2019-07-01 15:05

南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07

老少配不被婆婆看好 離婚後拿不回珠寶聘禮幸法院判還

2019-07-01 17:05

男轉租公有市場攤位怕曝光 見她寫白板舉發不爽開揍

2019-07-01 13:13

離譜！新北社工侵占癌末個案百萬存款 竟是為打電動

2019-07-01 18:26

抓人妻胸下體稱治病 還逼嘿咻20次抵2千萬債遭判刑6月

2019-07-01 16:31

酒駕新制首日 花蓮取締8件

2019-07-01 18:51

男子假冒長榮航空主管 騙求職女穿內衣褲讓他面試

2019-07-01 13:58

家中剩老母…「南港殺強」遭虐亡 友幫忙處理身後事

2019-07-01 14:09

跨境網購仿冒品 80買家被移送

2019-07-01 14:06

求市長任用子媳當清潔隊員 馬公市代會主席遭罰百萬元

2019-07-01 15:04

澎湖馬糞海膽開採首日傳憾事 75歲海女不幸溺斃

2019-07-01 13:44

酒駕大執法「吹一下」 警署：嚴禁無差別使用檢知器

2019-07-01 16:43

他和傳播妹關廁所 認親吻挨告性侵卻無罪

2019-07-01 12:29

汐止聚眾討債還找錯地點 24名青少年立刻遭警逮

2019-07-01 10:01

宣導酒駕罰責新制超有感 分局長帶隊挺進市場吸人氣

2019-07-01 18:51

土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top