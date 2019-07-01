龍井碾米廠火警 起火自米糠儲存糟操控器掉落

2019-07-01 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市龍井區中央路的源豐碾米廠下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，造成一重傷一命危慘劇。據消防人員初步觀察，火勢來自操控馬達突然掉落，但是因設備故障還是人為操作不當而引起，還待進一步調查。

消防局據報馳往灌救，救出兩名傷重男子送醫，分別是印尼籍三十五歲男性和本國籍四十二歲施姓男子，兩人分別受有百分之二十五和百分之四十的燒燙傷，都已插管住進加護病房，施男腿還骨折，並有生命危險。

源豐碾米廠創辦人是紀竹林，兒子紀安家曾因欠下大筆賭債而鬧出黑衣人上門討債案。昨天火災後，紀家經營人十分關心傷者情形，曾到醫院了解，並期待傷勢能有好轉。

據了解，施姓男子是貨車司機，昨下午駕車前往源豐碾米廠載米糠。他站在車斗上靠近米糠儲存槽，負責操作儲存槽的輸送管閘門好讓米糠洩至車斗內，但突然操控馬達掉落引起火勢，此時米糠傾注而下，還噴至車外；施因此掉下車。

碾米廠的外勞站在三樓高的儲存槽上方，也因受火勢波及受傷。