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龍井碾米廠火警 起火自米糠儲存糟操控器掉落

2019-07-01 23:02聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市龍井區中央路的源豐碾米廠下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，造成一重傷一命危慘劇。據消防人員初步觀察，火勢來自操控馬達突然掉落，但是因設備故障還是人為操作不當而引起，還待進一步調查。

消防局據報馳往灌救，救出兩名傷重男子送醫，分別是印尼籍三十五歲男性和本國籍四十二歲施姓男子，兩人分別受有百分之二十五和百分之四十的燒燙傷，都已插管住進加護病房，施男腿還骨折，並有生命危險。

源豐碾米廠創辦人是紀竹林，兒子紀安家曾因欠下大筆賭債而鬧出黑衣人上門討債案。昨天火災後，紀家經營人十分關心傷者情形，曾到醫院了解，並期待傷勢能有好轉。

據了解，施姓男子是貨車司機，昨下午駕車前往源豐碾米廠載米糠。他站在車斗上靠近米糠儲存槽，負責操作儲存槽的輸送管閘門好讓米糠洩至車斗內，但突然操控馬達掉落引起火勢，此時米糠傾注而下，還噴至車外；施因此掉下車。

碾米廠的外勞站在三樓高的儲存槽上方，也因受火勢波及受傷。

起火後，火勢和煙霧很大，廠區外都可看見灰色濃煙。消防人員5時許趕抵，發現是廠內的米糠儲存槽起火，立即佈署水線搶救， 並在5時24分控制火勢，10分鐘後把火勢撲滅。現場燃燒面積約40平方公尺、財物損失約10萬元。

台中市龍井區源豐碾米廠的米糠儲存槽下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防員趕往灌救。...
台中市龍井區源豐碾米廠的米糠儲存槽下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防員趕往灌救。照／台中市消防局提供
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台中市龍井區源豐碾米廠的米糠儲存槽下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防員趕往灌救。...
台中市龍井區源豐碾米廠的米糠儲存槽下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防員趕往灌救。照／台中市消防局提供
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台中市龍井區源豐碾米廠的米糠儲存槽下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防員趕往灌救。...
台中市龍井區源豐碾米廠的米糠儲存槽下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防員趕往灌救。照／台中市消防局提供
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災後印尼

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