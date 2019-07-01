土城廢棄鐵皮屋驚見乾屍 疑死亡逾半年

2019-07-01 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市土城區中央路4段巷弄內的一處廢棄鐵皮屋，今日下午1時許遭人發現內有一具乾屍，據了解，死者為年約40、50餘歲的中年男子，遺體無明顯外傷，外觀腐爛難以辨認身分，目前已移送殯儀館待檢察官進一步相驗。

據指出，警方今日下午1時許接獲當地里長報案，表示他路過該處鐵皮屋時，見大門敞開，警覺有異入內察看，卻赫然發現一具已死亡多時的乾屍，便趕緊報警處理。