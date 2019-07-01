基隆火車站嫌犯涉偷竊遭制伏誤傳猥褻 乘客側目

一名男子今晚在基隆火車站南口疑涉案，先被另一名年輕乘客制伏，鐵路警察和基隆市警局員警接著趕到，引發一陣騷動。嫌犯後來由鐵路警察帶回七堵派出所，目前正在接受調查。

基隆火車站候車大廳出現警方逮人場景，引起過往民眾側目，對案情議論紛紛。有人聽聞嫌犯好像脫褲猥褻女性，並稱對方是他的女朋友；也有人說嫌犯好像有帶刀進車站，意圖不軌。