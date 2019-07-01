影／嘉縣布袋熱心前鎮代 駕大貨車撞工務車身亡

2019-07-01 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣布袋鎮代表會李姓前鎮民代表，今天下午從嘉義市駕駛水果大貨車，行經82號東西快速道路往西、朴子交流道前，因不明原因直接衝撞，停在路肩的水上工務段工程車，大貨車車頭變形，李姓前代表受困車內，救出時無生命跡象、送醫後宣告不治，工程車副駕駛男助理仍在醫院急救中，事故原因警方正在調查。

57歲李姓前代表生前熱心公益，經常為民喉舌，甚至常為流浪狗攻擊村民、水溝魚塭缺護欄、地方淹水問題，自費為民服務，或1人持標語向地方政府、公所抗議，熱心公益頗受地方好評，去年底有意更上層樓，參選縣議員未當選，現從事水果批發買賣，家屬晚間到醫院，悲傷證實他車禍消息。

他的友人表示，李平日都到嘉義市果菜市場批發水果後，載回布袋鎮販售，研判當時剛從嘉義市返回，為什麼會在朴子交流道路肩撞車，實在讓人想不透，地方居民聽見他車禍發生不幸，都不敢置信，難過得說不出話。