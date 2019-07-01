影／台中大媽為停車做出這行為...讓網友看到都怒了

2019-07-01 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



江姓網友今天在臉書社團發布一段一名女子疑似為了停放自己的機車，而把別人的機車擠出停車格後弄倒的影片，且涉案女子見到機車倒地，也沒有牽起就逕自離開，影片一出後，引發網友公憤，批評女子沒水準，但也有人認為影片沒有從頭錄到尾，不知道來龍去脈；台中市交大執法組表示，無法根據影片判斷當事人是否違法，不過車主若認為機車是遭人為破壞，可蒐集證據後，提出民事損害賠償告訴。

台中市交通大隊執法組表示，從影片無法判斷是否違法，不過提醒市民，台中市人行道寬超過三公尺以上才可停放機車，三公尺以下停放機車為違規可開罰，建議倒地機車的車主可向附近店家調閱監視器，釐清車輛是否是真的被人撞到，才有證據提出民事損害賠償告訴。

江姓網友今天在臉書社團《爆料公社》發文稱，她在南屯區五權西路二段等公車時，突然聽到「碰」一聲，轉頭過去發現一位女子為了自己要停車，把原本停的車子撞下去，車往前倒，錄影的時候來不及錄到被撞的一瞬間，原以為女子會把車子扶起來，但女子轉頭就離開，提供影片是希望被撞倒的車主能知道自己的機車是怎麼倒的，或許可跟大樓調監視器求償。