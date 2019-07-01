台中市龍井碾米廠下午火警 消防員救員工1重傷1命危

2019-07-01 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市龍井區中央路的源豐碾米廠下午突然傳出爆炸聲並起火燃燒，消防局據報馳往灌救，救出兩名傷重男子送醫，其中1人因燒傷面積達40%，有生命危險；起火原因調查中。

據悉，送醫兩人是印尼籍35歲男性和本國籍42歲施姓男子，兩人分別受有25%和40%的燒燙傷，都已插管住進加護病房，施男並有生命危險。