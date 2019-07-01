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中職／龍隊首輪指名劉基鴻 野手連6年狀元

家屬批醫療疏失赴醫院抗議 醫院：尊重司法調查

2019-07-01 18:52聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣新埔鎮46歲的張姓男子在6月14日到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，並因肛門膿瘍開刀，隔天出院，數日後因發燒、身體不適返回醫院救治，22日敗血症死亡，張男遺孀與親友們認為此為醫療疏失，今天下午共赴醫院門口抗議、撒冥紙，要求醫院致歉、給予交代。

中醫大新竹附醫主秘王鍵元表示，張先生術後恢復良好，於6月15日出院，他在出院後第4天因呼吸喘症狀，19日回院門診就醫，經醫師診視當日轉急診治療，並發現其他病因後，立即轉入加護病房。醫療團隊積極救治並使用葉克膜支持生命，但不幸仍因敗血症休克合併多重器官衰竭，遺憾22日辭世，此案已進入司法程序，一切尊重司法。

今天由張男的親人與宗親近50人手捧遺照、骨灰罈到醫院抗議，一度撒冥紙，要醫院出面說明，現場警方高度警戒。家屬指控，在醫院開刀治療後，出院當日有告知醫生身體不適並有發燒現象，醫生並未多作指示，數日後因發燒不止、身體不適，立即回醫院求治，不幸在22日於醫院因敗血症身亡。對此，醫院回應，出院當天有量血壓、體溫，當時未有發燒狀況。

家屬不解，年輕人開皮肉刀卻死於敗血症，醫院應表達歉意，並說明清楚醫療過程。其次，若是錯在醫院，張男是家中獨子，上有老父老母，下有2歲女兒，是家中的唯一經濟支柱，醫院應協助來維持家庭，但至今醫院冷漠以對，連拈香致意都沒做，家屬們也已經報案並向醫院提告，上週已經解剖，正在等待解剖報告。

王鍵元說，發生這件事情醫院甚感遺憾，將盡一切協助提供家屬及司法上必要的文件及醫療過程說明，以期能減低家屬對醫院的誤解；醫院盡力救治張先生並無懈怠情事，望請社會各界諒察。

醫院律師也到場說明，與家屬溝通。記者郭政芬／攝影
醫院律師也到場說明，與家屬溝通。記者郭政芬／攝影
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今天由張男的親人與宗親近50人手捧遺照、骨灰罈到醫院抗議，一度撒冥紙，要醫院出面...
今天由張男的親人與宗親近50人手捧遺照、骨灰罈到醫院抗議，一度撒冥紙，要醫院出面說明。記者郭政芬／攝影
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張男遺孀抱著兩歲女兒在旁，相當難過。記者郭政芬／攝影
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新埔鎮46歲的張姓男子過世，他的姊姊今天捧著遺照前來抗議。記者郭政芬／攝影
新埔鎮46歲的張姓男子過世，他的姊姊今天捧著遺照前來抗議。記者郭政芬／攝影
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發燒敗血症新竹

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