大貨車快速道路追撞工程車 1命危2輕重傷

2019-07-01 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣82號東西快速道路往西朴子交流道前，今天下午4時許發生1起車禍，大貨車因不明原因撞上水上工務段工程車，大貨車車頭變形，車上駕駛受困車內，經縣消防局派器材車破壞車體，40歲男性駕駛送醫前已無生命跡象，另救出1名45歲男性意識昏迷，另工程車1女性工作人員輕傷，分別送往衛朴醫院及長庚醫院急救中，事故原因警方正在調查。