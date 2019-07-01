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土城鐵皮屋驚見無名乾屍 警報驗偵辦

2019-07-01 16:46中央社 新北1日電

土城中央路4段一處鐵皮屋內今天發現一具乾屍，由於未發現身分證件，初判死者應為男性，警方仍待報請檢方相驗以確定死因，並採集DNA進行比對確認身分，積極偵辦。

警方調查，當地里長今天進行消防設施清點時，從案發地點的鐵皮屋內傳出臭味，於是報警進入了解，驚見屋內有一具乾屍。

初步鑑識，因死亡多日，屍體已乾癟有如木乃伊，難以辨識外型，初判死者應為男性，不排除是他殺，但因沒有身分證件，身分待查。

警方表示，已報請檢方相驗以確定死因，並採集檢體進行DNA比對，以確認身分後再擴大偵辦。

身分證DNA木乃伊

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