阿里山連日大雨男墜森鐵橋下 警籲勿貿然入山

2019-07-01 16:44 中央社 嘉義縣1日電



一個登山隊日前沿阿里山森鐵眠月支線行走，一名男隊員不慎墜落4米高的鐵橋下受傷，因山區連日大雨，岩壁「水瀑」傾瀉，阻斷交通，警方協助脫困送醫並呼籲民眾勿貿然入山。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞說，這14人登山隊原計畫沿阿里山森林鐵路眠月支線，一路走到嘉義、雲林2縣交界的水漾森林，但6月28日傍晚有隊員不慎墜落約4米高的鐵橋下，造成臉部撕裂傷、四肢挫傷。

同行的登山隊友先將受傷男子救上鐵橋，由3名隊友伴陪傷者徒步折返，但4人抵達眠月隧道崩塌處時，因近日山區大雨不斷，坍塌的岩壁有流水形成「水瀑」傾瀉，加上零星落石，無法通行，由隊友報警求援。

阿里山派出所接獲報案後立刻派員前往救援，警方沿著眠月支線步行約5公里後發現受困的4人，立即使用繩索及救援工具協助4人脫困，再由隨後抵達的林務局人員及消防人員以鐵道專用板車接駁至阿里山。

警方表示，受傷男子脫困後，由阿里山香林衛生室醫師檢查並包紮傷口，由於傷者驚嚇過度，且疑似有腦震盪現象，由救護車送下山進一步檢查及治療。

警方說，興建於1915年（民國4年）的阿里山鐵路眠月支線於1999年九二一大地震中被震毀，交通中斷迄今。相傳鐵路尚未興建前，由日本工程師上山探勘，工程師跋山涉水，相當疲累，最後倒臥在大石上睡著，睡醒之後，發現月亮高掛，因而取名「眠月」。

眠月支線全長8.9公里，終點海拔標高2318公尺，車站旁原本有一塊高約31公尺的巨石，形狀如獼猴蹲坐，因此被稱為「石猴」；但「石猴」的頭部也在九二一大地震時被震斷。

警方表示，阿里山區近日大雨不斷，山區土石鬆動，加上眠月支線山徑濕滑，崩塌處甚至出現「水瀑」阻斷交通，請民眾千萬不要貿然前往，以免發生危險。