舊糖廠檜木屋樑遭竊 警方查獲4人送辦

2019-07-01 14:56 中央社 嘉義縣1日電



台糖公司嘉義六腳糖廠9棟檜木造倉庫，上月17日遭人竊走屋樑，9棟倉庫無一倖免，警方循線查獲4名嫌疑人，今天依竊盜罪嫌移送法辦。

嘉義縣警察局今天發布新聞指出，這9棟檜木造的台糖倉庫，都有70餘年歷史，目前由嘉義縣政府承租，平時用來推廣藝文展覽及從事各項文藝活動。

今年6月17日，廠區人員發現東、西側9棟廠房內的屋樑全數遭竊，警方據報後立即成立專案小組，並調閱相關路口、商家監視器監錄影像，同時針對嘉義縣、市木材銷售及檜木藝品店等可能銷贓場所進行全面清查。

經警方抽絲剝繭，終於循線查獲古姓、林姓、劉姓男子及涉嫌收購贓物的陳姓男子等4人，起出遭竊的檜木樑柱（已加工成為檜木板條）9支，全案依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，專案小組在偵辦過程中，另外查到另有2名男子涉嫌竊盜台糖雲林北港、台南鹽水倉庫的檜木建材，目前正由嘉義縣警察局與台南、雲林警方共同擴大偵辦中。

警方指出，台灣舊式平房常使用檜木做為樑柱，由於檜木價格不菲，容易引發竊賊覬覦，因此警方呼籲家中有老式檜木建材的民眾要有防竊觀念，同時也呼籲收購舊木業者，在收購前應請兜售者出示承包或其它證明，以免觸法。