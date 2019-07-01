母子出遊汽車拋錨呆立路中 熱心警馳赴現場救援

2019-07-01 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄謝姓女子與兒子出門逛街時，不料在路途中遇汽車拋錨卡在路中，轄區員警獲報到場，先與謝女合作將車移到路旁，在上車檢查車輛，雖未成功找到拋錨問題，但仍讓謝女感謝有警方協助。

警方表示，新興警分局中山所員警李淵前天傍晚6點時，在新興區中山路、七賢路口值勤時，突然接獲民眾報案表示中山一路上有汽車拋錨卡在路中央，一旁經過車輛紛紛減速閃避，頓時間車流速度減慢造成路口大塞車。

員警獲報到場後，見到1對母子則呆站在汽車旁不知所措，警方上前關心事故狀況，才知道是謝女（44歲）帶著兒子開車要出門逛街、買東西，開的車輛卻突然拋錨讓2人不知所措，一旁的車輛速度又很快更是令謝提心吊膽。

員警得知兩人難處後指揮後方車輛通過，並且開啟警示燈警告後方車輛減速慢行，試著發動車輛時推測可能是電瓶完全沒電，便向兩人提議先將車輛移置到路旁等待救援。

由謝女操縱方向盤，再讓員警與謝的兒子由後方施力推動，逐步推移到路旁。後員警請派出所內同仁帶著電源供應器到現場試著發動車輛仍無果，謝女索性打電話詢問汽車維修廠師父，最後確定是汽車的機車油幫浦損壞，還是需要道路救援車拖吊到維修廠修復。