南科原料藥大廠施工噴高壓鹽酸 兩人意外受傷送醫

2019-07-01 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市善化區台南科學園區南科八路台灣神隆製藥廠，上午傳出工安意外，有工人施工時高壓液化鹽酸填裝不慎噴出鹽酸液體，1名包商、1名員工受傷，送永康奇美醫院治療，目前無生命危險。

台南市消防局獲報，出動南科消防分隊前往，消防員到場發現員工吸入氣味感到身體不適，另1名外包廠商員工眼睛及腹部感到疼痛發癢，立即將兩人送醫，並噴射水霧稀釋殘留鹽酸，一個多小時後狀況解除。