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台灣神隆製藥廠疑工安意外 2人送醫

2019-07-01 11:49中央社 台南1日電

南科園區台灣神隆製藥廠今天疑發生工安意外，現場因裝填高壓液化鹽酸時，不慎噴出鹽酸液體，造成2人不適送醫但無生命危險。

台南市消防局指出，今天9時許獲報，南科園區台灣神隆製藥廠因裝填高壓液化鹽酸時，不慎噴出鹽酸液體，消防人員立刻趕往現場處理，將2人送醫。

消防人員表示，一名包商員工疑被鹽酸噴到，眼睛和腹部感到疼癢，另名台灣神隆製藥廠員工疑吸入氣體，身體感到不適，要求就醫檢查。

南科工安

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