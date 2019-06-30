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韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人

6歲女童期待與姊攜手上國小 可憐暑假首日雙雙命喪火窟

2019-06-30 19:45聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市10歲的翁姓女童和6歲胞妹今天上午不幸葬身火窟，姐妹感情很好，翁的妹妹今年從幼兒園畢業，常常跟老師說「以後要和姐姐上同一所國小，一定要早睡早起」，老師們都沒想到他們會遭逢不幸，難過地說「這對可愛的姊妹就這樣走了，真的好捨不得」。

翁姓女童的胞妹就讀吳鳳幼兒園，母親節時錄製影片說「謝謝媽媽把我生下來」，喜歡畫畫創作，母親節時也畫了媽媽的畫像，園長吳秀櫻說，她每天放學都會跟老師「抱抱」說再見，老師們聽聞她遭逢不幸，也抱在一起痛哭，紛紛發起捐款活動。

翁的導師林俞君說，妹妹很活潑，常把自己打扮成小公主，畢業典禮還跟母親要了口紅化妝，參與畢典的戲劇演出，每次母親來接送，都飛奔到她懷裡撒嬌，還會幫老師按摩，「發生憾事大家都很心痛」。

翁母雖然工作繁忙，但一定親自接送女兒上下學，今年母親節，志航國小舉辦母親節傳愛活動，翁姓女童特別錄了一段影片對母親說「媽媽我愛你」，也親自送母親康乃馨，兩人合影的溫馨畫面還留在導師邱燕華的手機裡。

邱燕華說，姊姊在班上人緣很好又有禮貌，主動幫忙排好圖書櫃上的書籍，也會幫忙洗豆漿桶，每次都說「老師我幫你送湯桶回去」，也會把班上的漱口水送回保健室，本份都做得很好。

嘉義市長黃敏惠昨天兩度抵達火場慰問家屬，並指示市府提供40萬元的死亡慰問金，嘉義城隍廟也捐款6萬元，文通慈善會協助後續喪葬事宜、慈濟提供即時心靈撫慰與協助。

社會處指出，翁家是中低收入戶，社工會再訪視家屬，後續會以急難救助金的方式繼續協助，翁家遭逢火警無法再住，女童的父母表示不需要協助安置，會住在親戚家，未來仍會持續關注安置狀況。

6歲的翁姓女童與母親感情很好，卻不幸與姊姊葬身火窟。記者李承穎／翻攝
6歲的翁姓女童與母親感情很好，卻不幸與姊姊葬身火窟。記者李承穎／翻攝
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6歲的翁姓女童生前最愛畫畫，今年母親節畫了媽媽的畫像當禮物。記者李承穎／翻攝
6歲的翁姓女童生前最愛畫畫，今年母親節畫了媽媽的畫像當禮物。記者李承穎／翻攝
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母親節幼兒園捐款

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