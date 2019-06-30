車禍倒地怕她燙傷 路人急拿紙板墊身雨傘遮陽

2019-06-30 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天天氣好熱，中午最熱的時候，基隆市崇法街跟東光路口發生一起車禍，被載的婦人倒地，一對路過好心夫妻，怕婦人被滾燙的柏油路燙傷，趕緊拿厚紙板墊地，為她撐傘，直到救護車趕來送醫，這場景讓人看得好感動。

今天中午，崇法街跟東光路口發生一起車禍，機車和小貨車相撞，被女兒載的婦人倒地，由於柏油路很燙，一對路過好心夫妻，趕快幫忙打傘和拿紙箱墊地，讓她倒臥，免於燙傷。