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車禍倒地怕她燙傷 路人急拿紙板墊身雨傘遮陽

2019-06-30 16:59聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天天氣好熱，中午最熱的時候，基隆市崇法街跟東光路口發生一起車禍，被載的婦人倒地，一對路過好心夫妻，怕婦人被滾燙的柏油路燙傷，趕緊拿厚紙板墊地，為她撐傘，直到救護車趕來送醫，這場景讓人看得好感動。

今天中午，崇法街跟東光路口發生一起車禍，機車和小貨車相撞，被女兒載的婦人倒地，由於柏油路很燙，一對路過好心夫妻，趕快幫忙打傘和拿紙箱墊地，讓她倒臥，免於燙傷。

小貨車駕駛說，是機車在閃紅燈路口騎太快，肇事原因警方還要調查。

基隆市今天中午發生一起車禍，被載的婦人倒地，一對路過好心夫妻，怕婦人被滾燙的柏油...
基隆市今天中午發生一起車禍，被載的婦人倒地，一對路過好心夫妻，怕婦人被滾燙的柏油路燙傷，趕緊拿厚紙板墊地，為她撐傘，這場景讓人看得好感動。記者吳淑君／翻攝
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車禍夫妻基隆

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