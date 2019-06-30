親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜網路好感度輸郭台銘 陳其邁緊追在後

川普已抵達兩韓邊界非軍事區 等候與金正恩握手

影／她心願當護士照顧身障父 卻不幸與妹同葬火窟

2019-06-30 13:33聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市翁姓小姊妹今天上午葬身火窟，翁的導師邱燕華趕至現場，難過地說，姊姊就讀國小三年級，從小的願望就是當護士，因為爸爸身體不好，希望能當護士幫忙爸爸，這個心願常常掛在嘴邊，妹妹今年也要上同一所國小，沒想到雙雙遇上不幸，「真的很捨不得」。

邱燕華說，姊姊雖然學業成績不是很好，但常常問同學數學，努力學習，在班上人緣很好又有禮貌，都會主動幫忙洗豆漿桶，還會說「老師我幫你送湯桶回去」，一家人感情至深，今年母親節，她特別錄了一段影片給母親表達愛，也親自送母親康乃馨，兩人合影的溫馨畫面還放在手機裡。

翁家是中低收入戶，翁姓姊妹和父母、大姑姑等五人同住，翁父有聽力障礙，日前送貨時出車禍，長期在家休養，還在等職災補助，一家靠著母親在宅急便的工作維生，嘉義市長黃敏惠今天上午也趕至現場，並指示市府發放死亡救助金共40萬元給翁家。

消防局指出，翁姓小姊妹當時住在木造鐵皮建築二樓，上午8時許神明廳起火，因木造建築，火勢猛烈，10歲的翁姓女童和6歲妹妹在神明廳的隔壁房，消防員在15分鐘內撲滅火勢，但濃煙竄得太快，消防員進火場搜索時，兩人面對面躺在床上身亡，沒有逃生跡象，疑似在睡夢中。

黃敏惠趕至現場，見女童父母自責，同感悲痛，難過地抱著女童母親相擁而泣，告訴他們，「大家都會陪你們度過難關。」女童母親說，她上午7點半上班前，小朋友還睡得好好的，才出門上班，「早知道不要出門了⋯」。

女童父親當時住在一樓，但濃煙過大，加上他行動不便，無法上樓逃生，他自責到都說不出話，女童母親說「你不要這樣，哭出來沒關係⋯」，他才放聲大哭。

志航國小校長吳秋鋒表示，女童就讀國小三年級，活潑乖巧，又有禮貌，每天都由母親送她上下課，所以她一趕來火場，看到母親落淚，她也很難過，妹妹今年也要上小學了，大家都不敢相信會發生這種事。

黃敏惠說，這不幸的事件，是心中很大的痛，也會多注意這種巷弄中的鐵皮屋建築，做好防火觀念。黃上午受訪說到一半哽咽地說，「沒辦法再講下去了⋯」。黃中午再重回現場，慰問女童父母。

翁姓女童心願是當護士照顧爸爸，母親節時送康乃馨給母親。記者李承穎／翻攝
翁姓女童心願是當護士照顧爸爸，母親節時送康乃馨給母親。記者李承穎／翻攝
分享
嘉義市長黃敏惠（左二）到火場慰問，也忍不住痛哭。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）到火場慰問，也忍不住痛哭。記者李承穎／攝影
分享
嘉義市一處民宅今天上午傳出火警，翁姓小姊妹葬身火場。記者李承穎／攝影
嘉義市一處民宅今天上午傳出火警，翁姓小姊妹葬身火場。記者李承穎／攝影
分享

建築黃敏惠消防員

相關新聞

影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10

獨／中部消防員酒後咬警察 鬧上法院吃官司遭懲處

2019-06-30 10:54

為了氣先生 坐月子婦人謊報逛夜市兒子被人抱走

2019-06-30 10:20

悶爆！他買1千多張運彩中賓士 竟遭取消得獎資格

2019-06-30 13:43

高雄男半夜開快車 擦撞他車後再飛撞上對向車

2019-06-30 14:44

暑假來了！白河警分局校園反毒3對3籃球賽熱力開打

2019-06-30 13:51

嘉義市老舊鐵皮屋火警 小姊妹疑嗆昏無法逃生

2019-06-30 13:05

快來！警分局號召捐熱血 送漢神巨蛋禮券

2019-06-30 12:57

CityBike沒上鎖當私家車 婦遭法辦罰3000

2019-06-30 12:50

老翁手持助行器烈陽中緩行 警憂中暑開車送返家

2019-06-30 12:30

女網友曾產嬰夭折 同情坐月婦處境抱走男嬰

2019-06-30 12:28

中和車禍意外釀火燒車 警迅速到場將火撲滅

2019-06-30 11:57

強摘未熟蓮子 農民怒罵小偷沒良必遭天譴

2019-06-30 10:54

苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47

嘉義兩女童命喪火窟 父母悲痛自責黃敏惠陪著哭

2019-06-30 10:29

影／小巷倒車A到別人車 女駕駛落跑裝沒事

2019-06-30 09:34

缺錢台灣郎持玩具槍搶移工 得手800元被判刑3年7月

2019-06-30 09:21

台中麵店氣爆6傷 鄰居以為地震驚逃出門

2019-06-30 00:11

淡水河獨木舟翻船 警消救援禁划反被嗆

2019-06-30 00:09

想坐全新主管椅？回收貪翁還辯「以為沒人要」嘆可惜

2019-06-29 20:33

淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03

碰！台中小吃攤氣爆 3男3女一、二度燒燙傷送醫

2019-06-29 18:07

台中住宅疑似氣爆 3人受傷送醫

2019-06-29 17:40

「有跟爺奶重要回憶」 韓國人遺失皮夾感謝台警尋回

2019-06-29 15:21

失意男流落角板山 大溪警協助返家

2019-06-29 14:36

男子疑從高處墜落 卡在2樓遮陽棚

2019-06-29 14:32

突開車門害騎士撞斷牙齒 小黃司機人間蒸發遭轟

2019-06-29 14:02

花蓮隧道廂型車撞聯結車 駕駛夾困車頭命危

2019-06-29 13:38

淡海輕軌首次車禍 深夜遭小黃撞上

2019-06-29 13:23

為木乃伊乾屍找到回家路 警抽絲剝繭找真相

2019-06-29 13:17

中壢鬧區KTV前酒客鬧事 警帶回3人嚴辦

2019-06-29 12:37

高雄鳥松冷凍行清晨失火 延燒4鄰房

2019-06-29 12:31

淡海輕軌遭違規左轉小黃擦撞 僅輕傷

2019-06-29 11:53

酒駕新法上路 土城警展現強力執法

2019-06-29 11:52

碰！妙齡女倒車撞凹鐵門 看完愛車就快閃

2019-06-29 11:30

新莊工廠冒大火 有毒濃煙直竄天際

2019-06-29 10:57

淡海輕軌第一撞 小黃搶快擦撞列車頭

2019-06-29 10:07

新北金山警分局大陣仗攔查臨檢 查獲酒駕、通緝犯

2019-06-29 09:00

宿舍大火移工倉促跳樓逃生 台南消防局長：要裝住警器

2019-06-29 08:59
看更多

熱門文章

影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10

影／空拍機輔助取締酒駕、交違 清水警方奇襲奏效

2019-06-30 08:48

台中住宅疑似氣爆 3人受傷送醫

2019-06-29 17:40

嘉義兩女童命喪火窟 父母悲痛自責黃敏惠陪著哭

2019-06-30 10:29

碰！台中小吃攤氣爆 3男3女一、二度燒燙傷送醫

2019-06-29 18:07

混油案無罪確定 頂新感謝司法還清白

2019-06-29 19:12

這攤我處理！男酒後耍賴被5友圍毆還被查到毒品

2019-06-29 19:17

為了氣先生 坐月子婦人謊報逛夜市兒子被人抱走

2019-06-30 10:20

苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47

獨／中部消防員酒後咬警察 鬧上法院吃官司遭懲處

2019-06-30 10:54

頂新劣油案纏訟多年 屏東廠長等3人無罪確定

2019-06-29 17:12

淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03

嗆警「脫褲給你含」獲判無罪 法官：警執法嚴重瑕疵

2019-06-30 13:53

想坐全新主管椅？回收貪翁還辯「以為沒人要」嘆可惜

2019-06-29 20:33

母下藥殺女詐保 判賠保險公司225萬

2019-06-30 00:17

影／小巷倒車A到別人車 女駕駛落跑裝沒事

2019-06-30 09:34

悶爆！他買1千多張運彩中賓士 竟遭取消得獎資格

2019-06-30 13:43

淡水河獨木舟翻船 警消救援禁划反被嗆

2019-06-30 00:09

暢遊玉井芒果季不塞車 台南交警推出懶人包

2019-06-29 19:46

委託徵信社查老婆外遇 委託金卻被人私吞

2019-06-29 17:12

台中麵店氣爆6傷 鄰居以為地震驚逃出門

2019-06-30 00:11

酒駕連坐處罰新制明上路 大執法今晚啟動

2019-06-30 13:30

官田外勞宿舍未設住警器預警 消防局：依法處理

2019-06-29 18:25

法曹協會調查 司法院力推的參審制法界支持度低

2019-06-29 15:41

影／她心願當護士照顧身障父 卻不幸與妹同葬火窟

2019-06-30 13:33

「有跟爺奶重要回憶」 韓國人遺失皮夾感謝台警尋回

2019-06-29 15:21

官田移工宿舍大火 70餘人逃生

2019-06-29 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top