影／她心願當護士照顧身障父 卻不幸與妹同葬火窟

2019-06-30 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市翁姓小姊妹今天上午葬身火窟，翁的導師邱燕華趕至現場，難過地說，姊姊就讀國小三年級，從小的願望就是當護士，因為爸爸身體不好，希望能當護士幫忙爸爸，這個心願常常掛在嘴邊，妹妹今年也要上同一所國小，沒想到雙雙遇上不幸，「真的很捨不得」。

邱燕華說，姊姊雖然學業成績不是很好，但常常問同學數學，努力學習，在班上人緣很好又有禮貌，都會主動幫忙洗豆漿桶，還會說「老師我幫你送湯桶回去」，一家人感情至深，今年母親節，她特別錄了一段影片給母親表達愛，也親自送母親康乃馨，兩人合影的溫馨畫面還放在手機裡。

翁家是中低收入戶，翁姓姊妹和父母、大姑姑等五人同住，翁父有聽力障礙，日前送貨時出車禍，長期在家休養，還在等職災補助，一家靠著母親在宅急便的工作維生，嘉義市長黃敏惠今天上午也趕至現場，並指示市府發放死亡救助金共40萬元給翁家。

消防局指出，翁姓小姊妹當時住在木造鐵皮建築二樓，上午8時許神明廳起火，因木造建築，火勢猛烈，10歲的翁姓女童和6歲妹妹在神明廳的隔壁房，消防員在15分鐘內撲滅火勢，但濃煙竄得太快，消防員進火場搜索時，兩人面對面躺在床上身亡，沒有逃生跡象，疑似在睡夢中。

黃敏惠趕至現場，見女童父母自責，同感悲痛，難過地抱著女童母親相擁而泣，告訴他們，「大家都會陪你們度過難關。」女童母親說，她上午7點半上班前，小朋友還睡得好好的，才出門上班，「早知道不要出門了⋯」。

女童父親當時住在一樓，但濃煙過大，加上他行動不便，無法上樓逃生，他自責到都說不出話，女童母親說「你不要這樣，哭出來沒關係⋯」，他才放聲大哭。

志航國小校長吳秋鋒表示，女童就讀國小三年級，活潑乖巧，又有禮貌，每天都由母親送她上下課，所以她一趕來火場，看到母親落淚，她也很難過，妹妹今年也要上小學了，大家都不敢相信會發生這種事。