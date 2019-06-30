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嘉義市老舊鐵皮屋火警 小姊妹疑嗆昏無法逃生

2019-06-30 13:05中央社 嘉義市30日電

嘉義市美源街110巷內今天發生一棟老舊2樓鐵皮屋火警，當時在2樓房間睡覺的10歲及6歲姊妹驚醒呼救，但仍吸入濃煙昏倒，被發現時，已葬身火窟；火災原因待調查。

嘉義市消防局於上午8時26分據報，於西區美源街110巷內一棟2樓老舊鐵皮屋傳出火警，立即陸續派遣15車、45人前往救災，火勢於8時37分控制，在8時44分火勢熄滅，不過，在2樓房間內發現2名分別為10歲及6歲的姊妹，已葬身火窟。

嘉義市消防局第一大隊大隊長李宗儒表示，搶救人員趕往途中，發現濃煙向上竄，立即在線上要求加派人力，等到趕抵現場，鐵皮屋2樓已陷入一片火海，馬上佈水線灌救，雖然很快控制火勢，仍不幸於2樓房間內發現2名女童已葬身火窟。

屋主的姊姊當時也在2樓房間睡覺，她表示，因住家空間小，聞到嗆鼻的煙味就驚醒，看見屋內有濃煙，馬上下樓叫睡覺的弟弟起來，不過，那時候2個姪女怎麼沒有趕快逃下來，自己也想不到。

住在現場後方的鄰居，在火災發生時，則有聽到小女孩的呼救聲，等到竄出火勢時，就沒聽到呼救聲了。

嘉義市消防局長蘇耀星指出，現場為老舊鐵皮屋，發生火災時，大量濃煙一時無法排出，2名休假的女童還在睡覺，等聞到嗆鼻煙味驚醒，而大聲呼救，仍不幸吸入濃煙昏倒，沒有及時逃出，令人遺憾。

嘉義市美源街110巷內今天發生一棟老舊2樓鐵皮屋火警，當時在2樓房間睡覺的10歲...
嘉義市美源街110巷內今天發生一棟老舊2樓鐵皮屋火警，當時在2樓房間睡覺的10歲及6歲姊妹驚醒呼救，但仍吸入濃煙昏倒，被發現時，已葬身火窟；火災原因待調查。聯合報記者李承穎／攝影
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