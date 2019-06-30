前馬公巿代會主席施壓使媳任職 抗罰百萬敗訴

2019-06-30 11:11 中央社 台北30日電



澎湖縣前馬公市民代表會主席陳永澎涉利用監督權限，要求馬公巿長任用他的媳婦為公所清潔隊員，監察院以利衝法開罰100萬元。陳永澎興訟抗罰，法院認定開罰有理，判他敗訴。

依據台北高等行政法院公布的判決指出，陳永澎從民國99年8月1日起擔任馬公巿民代表會代表，並於103年12月25日連任代表時出任代表會主席；他對於馬公巿公所具有監督權限，明知曾姓媳婦為關係人，仍假借職務上權利及機會，要求馬公巿長葉竹林任用曾女為公所清潔隊員。

監察院調查後，依違反公職人員利益衝突迴避法對陳永澎開罰新台幣100萬元；陳永澎不服挨罰，提起行政訴訟抗罰。

陳永澎主張，巿公所與議會關係和諧，他與葉竹林等人在104年3月間赴中國大陸行銷，絕無葉竹林所指，他有以刪除預算施壓，且曾女於104年4月7日與他的次子離婚，因此曾女於104年5月20日受僱時，已不是他的媳婦。

法院調查，葉竹林在監察院多次約詢時均明確指出，陳永澎以公所的預算威脅他，也多次當面向他要求，由曾女遞補清潔隊員職缺，葉竹林的證述一致，並無瑕疵，且這個職缺是有人退休而產生，原擬進用陳永澎的長子，經清潔隊長、人事室主任、政風室主任提醒有違反利衝法規定，而未進用。

判決指出，曾女與陳永澎次子，有婚姻關係期間為91年4月17日至104年4月6日以及105年1月15日至106年1月13日止，陳永澎於104年1月至4月間多次要求葉竹林任用曾女為公所清潔員。

判決指出，葉竹林與陳永澎的長子、次媳，並不認識，也無淵源，公所清潔隊員職缺，若非陳永澎的請託，葉竹林怎會先後指示長子、次媳出任職缺。

判決指出，監察院接獲本件檢舉後，約詢馬公巿公所相關人員，並製作詢問筆錄，具名簽署筆錄，有調閱人事任用資料，再處分開罰，並無任何違法，陳永澎抗罰無理由，判他敗訴。全案可上訴。