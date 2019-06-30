苗縣青春專案暑假半夜出擊 KTV零容留未成年

2019-06-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市一家KT V曾數次被警方查獲深夜仍有未成年逗留，並發生鬥毆事件，學生放暑假第一天，苗栗縣「青春專案」鎖定改名經營KTV，縣長徐耀昌、縣警察局長林國清昨天晚上10點多率隊出擊視察臨檢勤務，稽查店內沒有任何18歲以下未成年逗留。

執勤人員發現KTV內消費者，多數是親友聚會慶生，徐耀昌有時還坐下來聊天或合照，宣導反毒及不酒駕等，青春專案苗栗縣政府跨局處，並結合學生校外生活輔導會等單位，組成「聯合稽查小組」，以「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」主軸。

徐耀昌表示，專案也要加強檢肅幫派毒品、查緝兒少性剝削、兒少網路犯罪、協尋18歲以下失蹤人口，及取締危險駕車行為，都列為重點勤務，尤其防制毒品氾濫方面，警局要落實持續針對青少年易接觸毒品的營業場所加強臨檢，也請店家配合不得於深夜時段容留少年在內消費，或提供菸、酒及檳榔，違者將依相關法令裁罰。

有關危險水域防溺方面，徐耀昌指示相關單位加強宣導水域活動安全，落實強化水域安全環境及重點路線巡邏等措施，以零溺水為目標。

苗栗縣政府消防局網站公告100處曾（易）發生溺水事故水域，近5年最危險水域在竹南鎮龍鳳漁港南邊「假日之森」及中港溪流域，並提醒「4不1沒有」的戲水安全守則。