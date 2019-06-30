影／嘉義鐵皮屋民宅大火 2女童葬生火窟

2019-06-30 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市美源街110巷一處民宅今天上午8時許傳出火警，消防局派遣15車45人前往救災，滅火後在2樓發現10歲女童及6歲女童葬生火窟，不幸罹難，父母相擁而泣，消防局調查火災原因中。

女童姑姑說，她住在案發鐵皮屋隔壁，當時聞到煙味，便出門查看，還聽到孩子在大叫，趕快叫父母起來，但完全無法上樓搶救，「暑假才剛開始，怎麼會這樣⋯」

消防局指出，到達現場發現是二樓神明廳起火，現場為木造鐵皮建築，火勢延燒很快，在隔壁房間，找到兩名女童躺在床上罹難。消防局表示，當時女童父親住一樓，母親外出工作，姑姑想進火場已來不及，研判女童是吸入過多濃煙才不幸身亡。