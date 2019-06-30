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台中麵店氣爆6傷 鄰居以為地震驚逃出門

2019-06-30 00:11聯合報 記者林佩均趙容萱／台中報導

台中一家麵店昨傍晚發生氣爆，店內桌椅、餐具等物被震倒，天花板也應聲掉落。 記者林...
台中一家麵店昨傍晚發生氣爆，店內桌椅、餐具等物被震倒，天花板也應聲掉落。 記者林佩均／翻攝
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台中市一家麵店昨傍晚發生氣爆，瞬間火光與強烈震動，鄰居一度以為地震；氣爆造成六人一、二度燒燙傷，意識清楚。台中市消防局初步調查，疑似店家一桶液化石油氣外洩引發氣爆，確切原因有待釐清。

這起麵攤氣爆發生在昨天下午四點四十五分，氣爆威力強大造成店內桌椅噴飛、物品散落，連鐵捲門與天花板都掉落，砸壞停在店口的一輛白色轎車並波及隔壁飲料店家。

飲料店監視器拍下氣爆時火光瞬間閃起，鏡頭晃動，店內三名員工與店外三名顧客急著躲避，嚇得不敢靠近麵店。當時麵店尚未營業，但柯姓老闆與妻子還有一名友人在店內休息；柯姓老闆因吸入性嗆傷、老闆娘因肢體有一度燒燙傷，兩人飽受驚嚇，目前均留院觀察。

台中市消防局初步調查，一樓麵攤內有四桶廿公斤裝液化石油氣，其中一桶疑似洩漏才造成氣爆，除造成店內老闆、老闆娘受傷外，另有三名隔壁飲料店顧客及一名路人也受波及，總共三男、三女受傷送醫，發生氣爆原因有待火調科進一步釐清。

醫院指出，送醫的吳男，肢體有百分之一的二度燒傷，已經返家；朱男身體多處有百分之七的二度燒燙傷，鄭女身體多處有百分之一的二度燒燙傷，胡女肢體有百分之一的一度燒燙傷，三人均留院觀察。

小吃店氣爆威力強大，店內物品也噴飛到隔壁飲料店口，陳姓老闆娘與員工只好提早打烊休息。附近鄰居形容氣爆當時，一度以為是地震，許多人嚇得奪門而出。

氣爆台中市火災

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