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長榮空服員罷工將落幕 已創五大紀錄

暢遊玉井芒果季不塞車 台南交警推出懶人包

2019-06-29 19:46聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南玉井芒果季登場，每逢假日玉井老街遊客如織，台南市警局交通大隊推出懶人包，呼籲民眾「區外停車、區內漫遊」，徒步遊玩玉井老街，省去塞車和找停車位煩惱，玩得輕鬆盡興。

「跟著這樣做，就對了！」交大利用圖表說明區公所等停車場及交通動線，讓人一目瞭然。交大建議遊客可將車輛依指示停放於玉井區公所、玉井區公所圓環旁警察宿舍、玉井區中正路兩側停車格、噍吧哖事件紀念園區周邊、玉井區農會熱情小子展售館（需收費，有90席停車位）、憲政街青果集貨場小停車場、憲政街青果集貨場大停車場、玉井國小陸橋下入口、玉井區圖書館、「噍吧哖紀念公園」等處；遊覽車則建議停放於憲政街青果集貨場大停車場及玉井工商大門旁大型車停車位。

此外，玉井轉運站為大台南公車重要轉運節點，從台南火車站搭乘綠幹線即可抵達；如從善化火車站，則可前往火車站前轉運站，搭乘橘幹線前往，也可在玉井轉運站轉往楠西、梅嶺、左鎮等週邊景點，每天約有240班次提供服務，民眾不妨將轎車或機車停在家裡，改搭公車更能體驗輕旅行的魅力。

交通警察大隊長翁誌宏說，因玉井老街道路狹小，一旦大量遊客湧入，勢必造成交通壅塞，玉井分局將於玉井區中正路北極殿前實施禁止車輛進入的交通管制，以維來訪遊客交通安全，屆時車輛將直接引導前往各停車場停放。他呼籲，出遊玉井芒果季民眾，可多加使用大眾運輸工具，如自行駕車前往，可事先參考上述停車資訊，預先擇定停車場位置，減少找尋停車位時間，可順利避開交通壅塞地點，快樂暢遊玉井芒果季。

台南市交通警察大隊長翁誌宏呼籲，出遊玉井芒果季民眾，可多加使用大眾運輸工具，如自...
台南市交通警察大隊長翁誌宏呼籲，出遊玉井芒果季民眾，可多加使用大眾運輸工具，如自行駕車前往，可事先參考懶人包資訊。記者邵心杰／翻攝
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