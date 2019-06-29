淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市淡水河今天上午發生獨木舟翻船意外，3人當場落水，警消獲報到場救援，但當詢問為何會在此水域進行划船活動時，該行人卻還質問救援人員為何不行划？「要划是我的自由！」讓在場人員十分傻眼。

落水的3人是一對50歲李姓夫妻帶著兒子，今天上午10時許，參與民間單位舉行的獨木舟划船體驗活動，原本預計從淡水竹圍划船至漁人碼頭，卻沒想到在海關碼頭外遭遇大浪打翻獨木舟，3人當場落水在河上載浮載沉，因活動主辦單位無法自行將人救援上岸，通報消防人員前來救援。

救援人員將人拉上岸後，詢問來此參加活動的主辦人員，為何會在此進行水上活動，其中1名男子卻質疑警消，為何不能在此划船？」更嗆救援人員「要划是我的自由！」，讓警消頗為無奈。

消防單位表示，雖然划船的10多名遊客從事獨木舟活動的範圍沒有違法，還是呼籲民眾應該小心自身安全，尤其當風浪過大時，應該避免繼續從事水上活動，以免發生不必要的意外，如主辦單位有營利性質，也必須替參與活動的遊客投保保險，維護民眾權益。