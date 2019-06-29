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淡水獨木舟翻船 警消救援被嗆「要划是我的自由」

2019-06-29 19:03聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市淡水河今天上午發生獨木舟翻船意外，3人當場落水，警消獲報到場救援，但當詢問為何會在此水域進行划船活動時，該行人卻還質問救援人員為何不行划？「要划是我的自由！」讓在場人員十分傻眼。

落水的3人是一對50歲李姓夫妻帶著兒子，今天上午10時許，參與民間單位舉行的獨木舟划船體驗活動，原本預計從淡水竹圍划船至漁人碼頭，卻沒想到在海關碼頭外遭遇大浪打翻獨木舟，3人當場落水在河上載浮載沉，因活動主辦單位無法自行將人救援上岸，通報消防人員前來救援。

救援人員將人拉上岸後，詢問來此參加活動的主辦人員，為何會在此進行水上活動，其中1名男子卻質疑警消，為何不能在此划船？」更嗆救援人員「要划是我的自由！」，讓警消頗為無奈。

消防單位表示，雖然划船的10多名遊客從事獨木舟活動的範圍沒有違法，還是呼籲民眾應該小心自身安全，尤其當風浪過大時，應該避免繼續從事水上活動，以免發生不必要的意外，如主辦單位有營利性質，也必須替參與活動的遊客投保保險，維護民眾權益。

主管水上活動的觀光局表示，淡水河流域中線左右50公尺內為嚴格進行水上活動的範圍，而此禁止範圍之外的淡水河流域允許民眾進行水上活動，但游泳仍為禁止行為，如果民眾違法在淡水河流域游泳，將可依發展觀光條例第60條，處1萬元以上、6萬元以下的罰鍰，而如果為主辦單位有營利情況，更可開罰最高15萬元的罰鍰。

主管機關指出，民眾可合法在淡水河岸從事水上活動，但禁止侵入淡水河中線的航道影響船...
主管機關指出，民眾可合法在淡水河岸從事水上活動，但禁止侵入淡水河中線的航道影響船隻航行，違者可依法開罰。記者巫鴻瑋／翻攝
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民眾在淡水河划獨木舟，卻遇風浪打翻小船落水，所幸被即時救援上岸。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾在淡水河划獨木舟，卻遇風浪打翻小船落水，所幸被即時救援上岸。記者巫鴻瑋／翻攝
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淡水河獨木舟漁人碼頭

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